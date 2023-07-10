Гастроэнтеролог Кашух назвала принципы питания женщин для молодости и красоты

Рекомендации по здоровому питанию во многом совпадают с так называемой средиземноморской диетой. В рацион жителей стран, расположенных на побережье Средиземного моря, входят морепродукты, морские водоросли, рыба жирных сортов, авокадо и орехи. Эти продукты содержат необходимые человеку жирные кислоты (омега-3: альфа-линоленовая, EPA, DHA) и другие микроэлементы, в том числе йод. Также в таком рационе много свежих овощей, фруктов и зелени — источников витаминов, минералов и клетчатки. Дополняют этот список оливковое и льняное масло, богатые ненасыщенными жирами.