Гастроэнтеролог Кашух назвала принципы питания женщин для молодости и красоты

Чтобы дольше оставаться молодой и красивой, женщине нужно пересмотреть свое привычное питание. Важно исключить из него не самые полезные продукты, которые провоцируют процессы старения, и добавить те, что помогают поддержать женское здоровье. О том, что изменить в рационе, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Следим за уровнем витаминов
Женщинам особенно важно поддерживать в норме уровень витаминов А, C, Е, D и группы В. Именно от них зависит красота кожи, волос, ногтей. Витамины А (ретиноиды, каротиноиды) способствуют выработке коллагена, необходимого для сохранения гладкости и упругости кожи. Они содержатся в листовой зелени, фруктах, овощах оранжевого и желтого цвета, молочных продуктах, печени, рыбе, яйцах.
Витамин Е также необходим для образования коллагена и синтеза гемоглобина. Кроме того, он замедляет фотостарение. Если его не хватает, кожа становится сухой, а волосы и ногти — ломкими. Много витамина Е в орехах и растительных маслах.
Важен уровень витамина D и С
Витамин D содержится в жирной рыбе, печени и сыре. Он отвечает за иммунитет и необходим для крепких костей и здоровых волос, а еще — для хорошего настроения, потому что способствует выработке серотонина, который называют гормоном счастья.
Витамин C нужен для поддержания иммунитета, его содержат цитрусовые, смородина, шиповник, клюква. Кроме того, аскорбиновая кислота — мощный антиоксидант, отвечающий за здоровый цвет лица, гладкую кожу и блестящие волосы.
Энергия и тонус мышц
От группы витаминов В зависит работа нервной системы, они помогают усваивать энергию из пищи, нормализуют обмен веществ, поддерживают мышечный тонус. При дефиците витаминов группы В секутся и выпадают волосы, шелушится кожа, становится хрупкой ногтевая пластина. Они содержатся в рыбе, яйцах, мясе птицы, молочных продуктах, орехах, злаках, листовой зелени.
Следим за уровнем минералов
Что касается минералов, то важно контролировать уровень железа и кальция. Железо женщины регулярно теряют во время менструации, из-за чего может развиться железодефицитная анемия. А из-за нехватки кальция с возрастом возрастает риск остеопороза и переломов. Женщины подвержены этому больше, чем мужчины.
Важно помнить, что бесконтрольно принимать биодобавки нельзя: избыток витаминов может быть так же вреден, как и их дефицит. Необходимую дозу препарата должен назначить врач по результатам анализов.
Нет волшебных продуктов
Волшебных продуктов для сохранения молодости и красоты не существует. При некоторых заболеваниях необходимо придерживаться определенного рациона. В остальных случаях достаточно следовать правилам здорового питания и следить за оптимальным уровнем витаминов и микроэлементов. А еще — регулярно бывать на свежем воздухе, высыпаться и вести активный образ жизни.
Средиземноморская диета – в топе
Рекомендации по здоровому питанию во многом совпадают с так называемой средиземноморской диетой. В рацион жителей стран, расположенных на побережье Средиземного моря, входят морепродукты, морские водоросли, рыба жирных сортов, авокадо и орехи. Эти продукты содержат необходимые человеку жирные кислоты (омега-3: альфа-линоленовая, EPA, DHA) и другие микроэлементы, в том числе йод. Также в таком рационе много свежих овощей, фруктов и зелени — источников витаминов, минералов и клетчатки. Дополняют этот список оливковое и льняное масло, богатые ненасыщенными жирами.
Такое питание помогает сохранить здоровье на долгие годы: оно служит профилактикой атеросклероза, при котором на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, и болезней обмена веществ, в том числе сахарного диабета. С этими продуктами человек получает достаточно необходимых витаминов и минералов, чтобы кожа, волосы, ногти были красивыми, а настроение — хорошим.
Что стоит ограничить
Здоровым людям нет необходимости полностью исключать какие-либо продукты из рациона, но употребление некоторых блюд и напитков стоит ограничить.
В первую очередь рекомендуется уменьшить потребление алкоголя, который негативно влияет на все системы организма, вызывает обезвоживание, а значит, сухость кожи и преждевременные морщины.
Также не стоит налегать на сахар: большое количество сахара не только негативно сказывается на фигуре, но и ускоряет процесс старения организма. Трансжиры, которые содержатся в кондитерских изделиях, выпечке, чипсах, колбасах, мороженом, увеличивают риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, усиливают окислительный процесс в организме, что также способствует преждевременному старению кожи.
Не рекомендуется в большом количестве употреблять красное мясо, которое может увеличить риск онкологических заболеваний. Но совсем отказываться от стейков и рагу все-таки не стоит: в мясе содержится легкоусвояемое железо, которое необходимо женщинам из-за регулярных кровопотерь во время менструации.