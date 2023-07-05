Врач Самойлов объяснил, кому похудеть не помогут ни спорт, ни диеты

Казалось бы, все так просто: хочешь похудеть — просто меньше ешь, больше двигайся. Так почему же некоторые люди годами не могут скинуть лишний вес? Всем ли помогут спорт и диеты, или есть случаи, когда потребуется куда больше усилий? Доктор медицинских наук и бариатрический хирург Владимир Самойлов уверен: ожирение — это настоящая болезнь, которую не так просто вылечить.
Есть мнение, что толстеют люди только из-за неправильного питания, достаточно просто немного скорректировать образ жизни — и все наладится. Однако работает это не для всех. По словам Самойлова, если у пациента индекс массы тела больше 30, то для него не будут работать ни диеты, ни физические упражнения.
ИМТ — это индекс массы тела. Он рассчитывается по формуле: масса тела (кг)/рост(м)2.
Так, у вас может быть нормальный вес, ожирение 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степени:
• норма = 18,5-24,99;
• 25-29 = избыточный вес;
• 30-34 = ожирение 1-й степени;
• 35-39 = ожирение 2-й степени;
• ≥40 = ожирение 3-й степени.
Врач отмечает: практически 90% пациентов с ожирением, которые смогли скинуть лишние килограммы с помощью диет и спорта, в итоге снова набрали вес. Ожирение, как и другие недуги, нельзя контролировать одной только силой воли.
У человека с ожирением уже сбит обмен веществ, у него иначе работают механизмы голода. В итоге он может годами мучить себя диетами без какого-либо результата, потому что будет нуждаться в большем объеме еды из-за измененной анатомии желудка.
По сути такой человек попадает в замкнутый круг, который не дает ему нормально худеть даже в случае, если у него выйдет скорректировать калорийность своего рациона. Даже при дефиците калорий его организм может начать запасать жиры, появляется чувство голода. Поэтому лечением ожирения должна заниматься команда специалистов: психолог, диетолог, эндокринолог и бариатрический хирург, отметил Самойлов в беседе с изданием
Кстати
Лишний вес не лучшим образом влияет на состояние здоровья. Однако есть случаи, когда стоит отложить начало борьбы с лишним весом. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.