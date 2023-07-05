Врач Самойлов объяснил, кому похудеть не помогут ни спорт, ни диеты

Казалось бы, все так просто: хочешь похудеть — просто меньше ешь, больше двигайся. Так почему же некоторые люди годами не могут скинуть лишний вес? Всем ли помогут спорт и диеты, или есть случаи, когда потребуется куда больше усилий? Доктор медицинских наук и бариатрический хирург Владимир Самойлов уверен: ожирение — это настоящая болезнь, которую не так просто вылечить.