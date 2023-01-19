Терапевт Веретюк объяснила, как лишний вес может помочь прожить дольше

«Лишний вес может помочь прожить дольше» — такое утверждение многих обескураживает. Ведь врачи давно твердят, что все в точности наоборот. Чем сильнее степень ожирения, тем больше рисков, что человек пострадает от диабета, болезней сердца и сосудов, эндокринных патологий — список можно продолжать еще долго.

Однако быть полным может быть и полезно! Но есть важное условие: вам должно быть больше 65 лет.