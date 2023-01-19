Терапевт Веретюк объяснила, как лишний вес может помочь прожить дольше

«Лишний вес может помочь прожить дольше» — такое утверждение многих обескураживает. Ведь врачи давно твердят, что все в точности наоборот. Чем сильнее степень ожирения, тем больше рисков, что человек пострадает от диабета, болезней сердца и сосудов, эндокринных патологий — список можно продолжать еще долго.
Однако быть полным может быть и полезно! Но есть важное условие: вам должно быть больше 65 лет.
Врач-терапевт
— Дело в том, что именно люди старше 65 лет задали ученым задачку: во многих исследованиях обнаружилось, что пожилые с избыточным весом живут дольше своих ровесников с нормальным весом. Ожирение 1 степени не приближало конец жизненного пути. Риск смерти увеличивался только при ИМТ>36, — говорит терапевт.
Справка:
ИМТ — это индекс массы тела. Он рассчитывается по формуле: масса тела (кг)/рост(м)2.
Так, у вас может быть нормальный вес, ожирение 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степени:
• норма = 18,5-24,99,
• 25-29 = избыточный вес,
• 30-34 = ожирение 1-й степени,
• 35-39 = ожирение 2-й степени,
• ≥40 = ожирение 3-й степени.
Ученые выяснили, что избыток веса связан со снижением риска смерти у пожилых на целых 20%! Так что они могут меньше волноваться за цифры на весах.
Так в чем хитрость у людей старше 65? Оказалось, что в составе тела!
— С возрастом, даже если вес остался прежним, общее количество жира увеличивается, да еще и перераспределяется: подкожного жира становится меньше, а внутреннего (висцерального — внутри живота, в печени, в мышцах) — больше, — поясняет терапевт.
Так, врачи уже выяснили, что если пожилой человек теряет вес, то он теряет и мышечную массу.
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Конечно, ожирение у пожилых по-прежнему повышает риск развития диабета, болей в суставах, но при этом оно повышает плотность костей и защищает от перелома шейки бедра (остеопороза) в старости.
После 50 лет остеопорозом страдает почти каждый третий россиянин. Из-за этой болезни падения у пожилых нередко приводят к перелому шейки бедра, который гериатры по последствиям сравнивают с инфарктом.
Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава
— Остеопороз — это эпидемия 20-го и тем более 21-го века, потому что 34% женщин и 27% мужчин страдают остеопорозом после 50 лет. У каждого третьего человека старше 65 лет высокий риск падений, и почти 15% падений заканчиваются не просто травмой, а серьезными переломами, — рассказывала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Важная деталь: в пожилом возрасте необходимо помнить про физические нагрузки. Это могут быть прогулки, плавание, скандинавская ходьба.
— Лучше быть полным и подвижным, чем худым и неактивным! — говорит терапевт Варвара Веретюк.
Безусловно, за весом надо следить. Если вы понимаете, что лишние килограммы доставляют вам дискомфорт, то от них точно надо избавляться. Как легко похудеть, если вам уже больше 50 лет? Рассказываем ЗДЕСЬ.