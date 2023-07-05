Модифицированная кетодиета: все также опасна или на ней можно худеть

Кетодиета — это питание, при котором человек ест много жиров и белков и практически не употребляет углеводы. Пару лет назад она была очень популярна, потому что помогала быстро избавиться от лишних килограммов. Однако оказалось, что такое питание вредит здоровью в долгосрочной перспективе, а сброшенный вес быстро возвращается.