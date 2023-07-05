Модифицированная кетодиета: все также опасна или на ней можно худеть

Кетодиета — это питание, при котором человек ест много жиров и белков и практически не употребляет углеводы. Пару лет назад она была очень популярна, потому что помогала быстро избавиться от лишних килограммов. Однако оказалось, что такое питание вредит здоровью в долгосрочной перспективе, а сброшенный вес быстро возвращается.
На смену пришла модифицированная кетодиета, приверженцы которой утверждают, что новый вариант питания лишен недостатков. О том, в чем разница между традиционной и модифицированной кетодиетой и есть ли в последней польза, рассказал терапевт и главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин.
Все диеты — это стресс
Перед тем как садиться на диету, важно трезво оценить состояние своего здоровья. Причем желательно это делать совместно с врачом. Любое ограничение питания — стресс для организма, при котором происходят закономерные метаболические сдвиги, они могут негативно отразиться на общем самочувствии.
Кроме того, резкое ограничение некоторых пищевых компонентов способно негативно отразиться на работе внутренних органов. Особенно опасно резко уменьшать количество углеводов — это основные питательные вещества для клеток тела, включая мозговые. Но, может быть, кетодиета в ее модификации вполне безопасна?
Традиционная диета и модификации
Традиционная кетодиета — это экстремальный тип питания, при которой организм вместо углеводов вынужден использовать жиры в качестве источника энергии: до 75% всех калорий должны поступать из жиров, 20% — из белков и лишь 5% — из углеводов. Исключаются все привычные гарниры вроде каш, макарон, картофеля. Абсолютный запрет вводится на сладости и алкоголь.
Придерживаться такого питания сложно, но в результате человек быстро худеет. Изначально диета применялась для лечения эпилепсии и сахарного диабета второго типа, а со временем стала популярной среди здоровых людей, которые хотят сбросить вес.
«Однако сброшенные килограммы быстро возвращаются, а избыток жиров увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов», — объясняет врач.
Разработчики модифицированной кетодиеты учли ошибки предыдущего варианта и уверяют, что она не только эффективно снижает вес, но и поддерживает здоровье.
Что внесли модификации
Модифицированная кетодиета очень похожа на предыдущий вариант, но менее экстремальна: в ней нет жестких правил, а процент жиров в пище может варьироваться от 50 до 60. Сладости и алкоголь все так же нельзя, однако можно есть цельнозерновые макароны, овощи, бобовые.
«Модифицированная версия увеличивает допустимое количество белка и углеводов в рационе в сравнении с классической кетодиетой. За счет этого организм теряет вес медленнее, однако результат сохраняется дольше», — уточняет терапевт.
Несмотря на то что в модифицированной версии диеты можно не так строго следить за употреблением углеводов, организму все равно не хватает энергии.
Увеличен риск проблем с сердцем
Переход на кетодиету — не важно, модифицированную или традиционную, — увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов за счет переизбытка не всегда полезных жиров в рационе, а также негативно сказывается на работе мозга. В результате дефицита углеводов человека могут беспокоить головные боли, спутанность сознания.
Кроме того, такое питание увеличивает вероятность формирования камней в почках, развития дефицита витаминов и минералов, а также проблем с пищеварением из-за недостаточного употребления клетчатки. Да и в целом при любой диете возможны отрицательные изменения в самочувствии. Это связано с нарушением выработки ферментов, участвующих в пищеварении.
«Чтобы снизить негативное воздействие, изменять план питания следует под контролем специалиста и учитывая лабораторные показатели крови», — предупреждает врач.
Мнение ученых
Пока у ученых мало данных о потенциальной пользе или риске модифицированной кетодиеты для здоровья и борьбы с лишним весом, поэтому использовать ее для похудения следует с осторожностью. Гораздо безопаснее придерживаться сбалансированного и разнообразного рациона.
Если человек хочет похудеть без вреда для здоровья, то ему достаточно следовать общим принципам здорового питания: есть небольшими порциями, ограничить употребление жирного, жареного, копченого, газированных и алкогольных напитков, а также кондитерских изделий. Немаловажно питаться разнообразно и включать в каждый прием пищи белки, жиры, углеводы, в том числе клетчатку.
«Также следует вести адекватный подсчет калорий и создать их дефицит, чтобы вес начал снижаться. Такого питания важно придерживаться каждый день в течение всей жизни. Оно безопаснее и надежнее для контроля веса и имеет подтвержденное положительное влияние на организм», — резюмирует Максим Маскин.