Отлично снижает холестерин: ученые выяснили, какая диета работает почти как статины

«Мы выяснили, что у людей, отказавшихся от мяса, в течение пяти лет уровень ЛПНП снизился на 10%, а общий холестерин — на 7% по сравнению с теми, кто его продолжает есть. Это соответствует трети эффекта от приема статинов и приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 7%», — заявляет автор исследования профессор Рут Фрикке-Шмидт.