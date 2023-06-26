4 доступных продукта, которые могут предотвратить возрастную потерю памяти

Оказалось, что в группе, принимавшей флавонол, показатели памяти увеличились незначительно. Однако среди них была подгруппа тех, кто еще до начала эксперимента не слишком хорошо питалась и получала недостаточно флавонолов. И вот у них показатели памяти увеличились в среднем на 10,5% по сравнению с группой, принимавшей препарат-пустышку, и на 16% по сравнению с началом исследования.