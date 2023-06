4 доступных продукта, которые могут предотвратить возрастную потерю памяти

Сохранить трезвый ум и крепкую память до глубокой старости — мечта каждого. Ученые продолжают искать способы помочь пожилым людям укрепить когнитивные функции и избежать возрастных изменений. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предложило диету для тех, кто хочет избежать старческой потери памяти. Ученые выяснили: люди, в рационе которых много продуктов с флавонолами, имеют более высокие способности к запоминанию.