4 доступных продукта, которые могут предотвратить возрастную потерю памяти

Сохранить трезвый ум и крепкую память до глубокой старости — мечта каждого. Ученые продолжают искать способы помочь пожилым людям укрепить когнитивные функции и избежать возрастных изменений. Новое исследование, опубликованное в журнале
Исследование проводилось на протяжении трех лет, участие в нем приняли 3652 человека, чей средний возраст составил 71 год. Случайным образом ученые распределили испытуемых на несколько групп. Одна группа получала по 500 мг флавонола в день, другая — плацебо. Параллельно участники проходили тесты на память и заполняли анкету для оценки рациона.
Оказалось, что в группе, принимавшей флавонол, показатели памяти увеличились незначительно. Однако среди них была подгруппа тех, кто еще до начала эксперимента не слишком хорошо питалась и получала недостаточно флавонолов. И вот у них показатели памяти увеличились в среднем на 10,5% по сравнению с группой, принимавшей препарат-пустышку, и на 16% по сравнению с началом исследования.
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Его коллега, почетный профессор Института генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Девид Кертис, отнесся к результатам исследования скептически. Он отметил, что в случае с теми, у кого изначально не было дефицита флавонола, добавка не показала убедительных результатов по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
В любом случае, не стоит считать продукты с флавонолами абсолютной панацеей. Для долголетия и крепкой памяти очень важно вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.