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4 доступных продукта, которые могут предотвратить возрастную потерю памяти

Конечно, нет еды, которая помогла бы полностью остановить процесс старения и повернуть время вспять. Однако есть продукты с полезными веществами, которые повысят ваши шансы сохранить ум и память.

26 июня 20231
7 продуктов, которые нужно жестко ограничить в своем рационе после 40 лет
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iStockphoto

Сохранить трезвый ум и крепкую память до глубокой старости — мечта каждого. Ученые продолжают искать способы помочь пожилым людям укрепить когнитивные функции и избежать возрастных изменений. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предложило диету для тех, кто хочет избежать старческой потери памяти. Ученые выяснили: люди, в рационе которых много продуктов с флавонолами, имеют более высокие способности к запоминанию.

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Исследование проводилось на протяжении трех лет, участие в нем приняли 3652 человека, чей средний возраст составил 71 год. Случайным образом ученые распределили испытуемых на несколько групп. Одна группа получала по 500 мг флавонола в день, другая — плацебо. Параллельно участники проходили тесты на память и заполняли анкету для оценки рациона.

Оказалось, что в группе, принимавшей флавонол, показатели памяти увеличились незначительно. Однако среди них была подгруппа тех, кто еще до начала эксперимента не слишком хорошо питалась и получала недостаточно флавонолов. И вот у них показатели памяти увеличились в среднем на 10,5% по сравнению с группой, принимавшей препарат-пустышку, и на 16% по сравнению с началом исследования.

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По словам заведующего кафедрой питания и профилактической медицины в Королевском университета Белфаста профессора Эдина Кэссиди, обеспечить ежедневную дозу в 500 мг флавонолов достаточно просто. Можно просто выпить одну чашечку чая (подойдут как черный, так и зеленый, но в зеленом полезных соединений больше). Еще можно съесть несколько кусочков темного шоколада (в одной стограммовой плитке есть почти 2 грамма флавонидов, в четыре раза больше, чем ежедневная норма) или пару порций ягод или яблок.

Его коллега, почетный профессор Института генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Девид Кертис, отнесся к результатам исследования скептически. Он отметил, что в случае с теми, у кого изначально не было дефицита флавонола, добавка не показала убедительных результатов по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

В любом случае, не стоит считать продукты с флавонолами абсолютной панацеей. Для долголетия и крепкой памяти очень важно вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

Автор текста:Дарья Гапионок
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