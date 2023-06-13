Гастроэнтеролог Кашух порекомендовала эффективную диету при обострении холецистита

Рацион делят на 6–8 приемов. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным, то есть содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. При этом важно контролировать употребление жиров, их общее количество на порцию не должно превышать 3 граммов. Примерно столько жира содержится в запеченной куриной грудке. Кроме того, следует увеличить количество клетчатки в рационе. Она содержится в листовой зелени, овощах и фруктах. Но делать это лучше постепенно, например в течение нескольких недель, потому что слишком большое количество клетчатки поначалу может только усилить газообразование и спазмы , предупреждает врач.