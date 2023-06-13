Гастроэнтеролог Кашух порекомендовала эффективную диету при обострении холецистита

Не все из нас могут похвастать идеально составленным рационом питания. Фастфуд, жирные, острые, сильно кислые или соленые продукты, несоблюдение режима приема пищи провоцируют раздражение пищеварительного тракта и перенапряжение определенных органов. Острее всего на это реагируют поджелудочная железа и желчный пузырь. У многих людей при обследовании можно выявить признаки холецистита, который может обостряться.
Особое питание после обострения холецистита помогает быстрее восстановиться и реже сталкиваться с рецидивами болезни. О том, что можно есть, а от чего следует отказаться, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Зачем нам нужна желчь в пузыре
Желчный пузырь — орган пищеварения. Он накапливает оттекающую из печени желчь и хранит ее, периодически выделяя порции в просвет кишечника в ответ на поступление в двенадцатиперстную кишку жирной пищи. Желчь необходима для того, чтобы расщеплять и усваивать жиры, без нее они не могут полноценно перевариваться.
Если питание далеко от идеала, желчный пузырь работает нерегулярно, периодически переполняется, в нем возникает застой желчи, создаются условия для образования камней, что только усугубляет ситуацию. Постоянное раздражение стенок, застой желчи, ее сгущение и песок, камни провоцируют воспалительный процесс — формируется холецистит. Он может периодически обостряться, что ведет к появлению крайне неприятных симптомов.
Острый процесс очень мучительный
Холецистит, или воспаление желчного пузыря, — одно из наиболее распространенных заболеваний органов брюшной полости. Его диагностируют у людей всех возрастов, но чаще у пациентов 40–60 лет.
Острый холецистит — самое частое осложнение желчнокаменной болезни. В 90% случаев он возникает именно на ее фоне, а оставшиеся 10% — при отсутствии камней в желчном пузыре. Ему особенно подвержены люди пожилого возраста, — рассказывает гастроэнтеролог.
В большинстве случаев продолжительность острого холецистита составляет 1–4 дня. Тактика лечения будет зависеть от причины болезни.
«Если холецистит не связан с камнями в желчном пузыре и его протоках, то человеку могут назначить консервативное лечение — инъекции антибиотиков и спазмолитиков. Однако, если причина в камнях, проводят хирургическое лечение», — объясняет Екатерина Кашух.
Без коррекции диеты — никак
Вне зависимости от того, в чем причина холецистита, без коррекции питания остановить воспалительный процесс крайне сложно. Поэтому важно, чтобы человек при лечении любой формы холецистита (острого, с камнями или без них, обострений хронического процесса) строго следовал рекомендациям врача и обратил особое внимание на коррекцию своего меню. Никакие таблетки и вмешательства не дадут нужного эффекта без изменений в рационе, если пищеварение постоянно перегружено.
Диета минимум на пару месяцев
После операции по удалению камней врач обязательно назначает особую диету. Ее прописывают в среднем на 2–3 месяца.
Рацион делят на 6–8 приемов. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным, то есть содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. При этом важно контролировать употребление жиров, их общее количество на порцию не должно превышать 3 граммов. Примерно столько жира содержится в запеченной куриной грудке. Кроме того, следует увеличить количество клетчатки в рационе. Она содержится в листовой зелени, овощах и фруктах. Но делать это лучше постепенно, например в течение нескольких недель, потому что слишком большое количество клетчатки поначалу может только усилить газообразование и спазмы, предупреждает врач.
Важно соблюдать ограничения
«Исключите продукты, способствующие брожению и газообразованию: бобовые, капусту, копчености, маринады и соленья. Строгий запрет вводится на алкоголь и сладкие газированные напитки», — добавляет Екатерина Кашух.
Окончание такой диеты не должно быть резким. Врачи рекомендуют расширять рацион постепенно и не набрасываться на запретный бутерброд с колбасой сразу после улучшения состояния, чтобы вновь не попасть в больницу с обострением.
Помимо диеты следует добавить физическую активность. Она помогает поддерживать здоровый вес: избыточная масса тела выступает одним из основных факторов риска развития холецистита.