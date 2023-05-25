Опухоль, пересадка почки, инсульт: что убило королеву рок-н-ролла Тину Тернер

Тина с первым мужем Айком, 1965 год

Певица рассказывала в своей опубликованной биографии о жестокости первого мужа Айка Тернера.

Избивать ее он начал с первых дней брака — всем, что было под рукой: вешалками для одежды, телефонами, деревянными подставками для мебели, кулаками. «Он бил по ребрам, старался оставить следы, синяки — это было его „фишкой“. Однажды сломал мне нос», — рассказывала певица.

Она и Айк официально развелись в 1978 году после долгого судебного процесса.

Брак длился больше 15 лет. Тернер родила от мужа двоих сыновей.