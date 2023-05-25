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Опухоль, пересадка почки, инсульт: что убило королеву рок-н-ролла Тину Тернер

Причина смерти певицы Тины Тернер — продолжительная болезнь. О том, какие проблемы со здоровьем были у великой королевы рок-н-ролла, рассказала биолог Анча Баранова.

25 мая 2023
Тина Тернер
Тина Тернер в 2019 году на премьере мюзикла
Источник:
Getty Images

Умерла Тина Тернер. Ей было 83 года. Представитель певицы сообщил, что Тернер «мирно скончалась после продолжительной болезни» у себя дома в Швейцарии, где она жила в последние годы, после того как завершила музыкальную карьеру.

После выхода на пенсию Тина Тернер столкнулась с рядом проблем со здоровьем, которые усугубила личная трагедия. В 2018 году погиб ее старший сын Крейг. Ему было 59 лет. Младший сын Тины Ронни умер в декабре 2022 года.

Рядом с Тиной перед смертью был ее последний супруг Эрвин Бах и двое сыновей первого мужа Айка Тернера, которых она усыновила.

Мир скорбит после смерти королевы рок-н-ролла. Певец Элтон Джон опубликовал в соцсетях свою фотографию с Тернер и написал, что она «неприкасаемая», «настоящая легенда звукозаписи и сцены».

«Она действительно была невероятно талантливой исполнительницей и певицей, — сказал также Мик Джаггер, фронтмен Rolling Stones. — Она была вдохновляющей, теплой, веселой и щедрой. Она так много помогала мне, когда я был молод, и я никогда ее не забуду».

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Тина Тернер: причина смерти

Опухоль, пересадка почки, инсульт: что убило королеву рок-н-ролла Тину Тернер
Тина с первым мужем Айком, 1965 год
Источник:
Getty Images

Певица рассказывала в своей опубликованной биографии о жестокости первого мужа Айка Тернера.

Избивать ее он начал с первых дней брака — всем, что было под рукой: вешалками для одежды, телефонами, деревянными подставками для мебели, кулаками. «Он бил по ребрам, старался оставить следы, синяки — это было его „фишкой“. Однажды сломал мне нос», — рассказывала певица.

Она и Айк официально развелись в 1978 году после долгого судебного процесса.

Брак длился больше 15 лет. Тернер родила от мужа двоих сыновей.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

Чем болела Тина Тернер

Первый тяжелый диагноз Тернер поставили, когда у нее обнаружили полипы в кишечнике, а затем и опухоль. Позже певица перенесла инсульт. В 2018 году Тернер рассказала, что ее муж Эрвин Бах в 2016 году пожертвовал ей почку, чтобы спасти жизнь, когда она подумывала об эвтаназии из-за проблем со здоровьем.

«Инсульт на фоне высокого давления, хроническая почечная недостаточность, приведшая к диализу и пересадке почки. Все это на фоне удаленного участка кишечника из-за опухоли и множественных полипов. Также ее мучили головокружения. Это история болезни Тины Тернер», — рассказала в своем блоге известный биолог, живущий в США, Анча Баранова.

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Автор текста:Анна Майская
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