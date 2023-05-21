Два простых шага: врач Смирнова рассказала, что могло бы спасти легенду футбола Пеле

«Но даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся, — отмечает Анатолий Недозимованый, врач-колопроктолог больницы № 9 Петербурга. — Рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Его самые ранние признаки — расстройства стула, чаще всего — поносы, чередующиеся с запорами. Причем этот симптом тоже показатель того, что онкологический процесс развивается достаточно давно».