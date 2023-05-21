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Два простых шага: врач Смирнова рассказала, что могло бы спасти легенду футбола Пеле

Кто такой Пеле, знают все, но о заболевании, которое убило его и которое лидирует в списке по смертности, знают мало. Это колоректальный рак. Врач-проктолог-онколог рассказала, как можно вовремя его распознать.

21 мая 2023
Два простых шага: врач Смирнова рассказала, что могло бы спасти легенду футбола Пеле
Пеле
Источник:
Getty Images

Знаменитый бразильский футболист Пеле умер 29 декабря прошлого года. Ему было 82 года. Он единственный в мире футболист, кто три раза становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Побеждать на поле Пеле умел, а вот справиться с болезнью, которая его поразила, не получилось. Пеле умер от рака кишечника, точнее, из-за отказа органов вследствие прогрессирующей онкологии.

Врач-проктолог-онколог считает, что, если бы Пеле проходил регулярные обследования, болезнь можно было бы выявить на ранней стадии и, несмотря на ее опасность, вполне возможно, сохранить футболисту здоровье и жизнь.

Елена Смирнова

Проктолог, онколог, хирург

«Основная опасность колоректального рака в том, что он на первых стадиях или протекает бессимптомно, или признаки есть, но пациенты списывают их на хроническую трещину, геморрой, нарушения в диете и так далее», — рассказала в своем блоге врач-проктолог Елена Смирнова.

Что важно сделать, чтобы быть уверенным, что вам не грозит колоректальный рак.

  1. Делать скрининг рака толстой кишки.

    «Рекомендуется его выполнять уже в 40-45 лет. Речь про тест на скрытую кровь в кале. Он должен быть иммунохимическим, и делать его нужно ежегодно», — рекомендует врач Елена Смирнова.

  2. Делать регулярный осмотр толстой кишки и ее нижних отделов.

    «Речь про колоноскопию и ректоскопию, — объясняет доктор. — Колоноскопию я рекомендую делать один раз в пять лет, но иногда и чаще, если есть факторы риска: семейная история рака толстой кишки, лечение рака в прошлом, воспалительные болезни кишечника (язвенный колит или болезнь Крона), удаление некоторых полипов ранее».

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Чем раньше колоректальный рак будет обнаружен, тем лучше, отмечает врач. Пятилетняя выживаемость при выявлении заболевания на 1-2-й стадии — до 90%, на 3-й стадии — 25-60%, а вот на 4-й стадии — около 7%.

«Так что, если бы легенда футбола Пеле своевременно выполнил колоноскопию, рак был бы обнаружен раньше. И, значит, шансы прожить еще много лет, были бы высоки», — резюмирует Елена Смирнова.

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Самые ранние признаки рака кишечника:

  • кровотечения при дефекации разной степени выраженности;

  • слизь в стуле;

  • ощущение инородного тела в заднем проходе;

  • расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации).

«Но даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся, — отмечает Анатолий Недозимованый, врач-колопроктолог больницы № 9 Петербурга. — Рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Его самые ранние признаки — расстройства стула, чаще всего — поносы, чередующиеся с запорами. Причем этот симптом тоже показатель того, что онкологический процесс развивается достаточно давно».

Автор текста:Анна Майская
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