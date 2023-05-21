Два простых шага: врач Смирнова рассказала, что могло бы спасти легенду футбола Пеле

Знаменитый бразильский футболист Пеле умер 29 декабря прошлого года. Ему было 82 года. Он единственный в мире футболист, кто три раза становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Побеждать на поле Пеле умел, а вот справиться с болезнью, которая его поразила, не получилось. Пеле умер от рака кишечника, точнее, из-за отказа органов вследствие прогрессирующей онкологии.
Врач-проктолог-онколог считает, что, если бы Пеле проходил регулярные обследования, болезнь можно было бы выявить на ранней стадии и, несмотря на ее опасность, вполне возможно, сохранить футболисту здоровье и жизнь.
«Основная опасность колоректального рака в том, что он на первых стадиях или протекает бессимптомно, или признаки есть, но пациенты списывают их на хроническую трещину, геморрой, нарушения в диете и так далее», — рассказала в своем блоге врач-проктолог Елена Смирнова.
Что важно сделать, чтобы быть уверенным, что вам не грозит колоректальный рак.
Делать скрининг рака толстой кишки.
«Рекомендуется его выполнять уже в 40-45 лет. Речь про тест на скрытую кровь в кале. Он должен быть иммунохимическим, и делать его нужно ежегодно», — рекомендует врач Елена Смирнова.
Делать регулярный осмотр толстой кишки и ее нижних отделов.
«Речь про колоноскопию и ректоскопию, — объясняет доктор. — Колоноскопию я рекомендую делать один раз в пять лет, но иногда и чаще, если есть факторы риска: семейная история рака толстой кишки, лечение рака в прошлом, воспалительные болезни кишечника (язвенный колит или болезнь Крона), удаление некоторых полипов ранее».
Чем раньше колоректальный рак будет обнаружен, тем лучше, отмечает врач. Пятилетняя выживаемость при выявлении заболевания на 1-2-й стадии — до 90%, на 3-й стадии — 25-60%, а вот на 4-й стадии — около 7%.
«Так что, если бы легенда футбола Пеле своевременно выполнил колоноскопию, рак был бы обнаружен раньше. И, значит, шансы прожить еще много лет, были бы высоки», — резюмирует Елена Смирнова.
Самые ранние признаки рака кишечника:
кровотечения при дефекации разной степени выраженности;
слизь в стуле;
ощущение инородного тела в заднем проходе;
расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации).
«Но даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся, — отмечает Анатолий Недозимованый, врач-колопроктолог больницы № 9 Петербурга. — Рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Его самые ранние признаки — расстройства стула, чаще всего — поносы, чередующиеся с запорами. Причем этот симптом тоже показатель того, что онкологический процесс развивается достаточно давно».