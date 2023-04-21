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Симптомы похожи: онколог ФМБА рассказал, как отличить геморрой от рака

Некоторые симптомы геморроя схожи с клиническими проявлениями рака прямой кишки. Каковы характерные признаки и в чем отличие этих заболеваний? Какие исследования надо сделать, чтобы не пропустить онкологию?

21 апреля 2023
геморрой рак
Источник:
IStockphoto

Геморрой и рак прямой кишки  — распространенные проктологические патологии, имеющие схожую клиническую картину, предупреждают врачи-онкологи. «Доктор Питер» узнал про одинаковые и отличительные признаки заболеваний.

Александр Соломка
Медицина, онкология

Заведующий отделением колопроктологии, колопроктолог-онколог ФНКЦ ФМБА России

Признаки геморроя

«Геморрой — самая частая проблема, с которой обращаются к врачу-проктологу, — рассказывает колопроктолог, онколог ФНКЦ ФМБА России Александр Соломка. — При обострении наружного геморроя — тромбозе геморроидальных узлов вокруг ануса — пациентов беспокоит зуд, жжение и боль, появление набухших участков, возможно появление пульсации и затруднения дефекации из-за болевых ощущений в области анального отверстия».

Крупные воспаленные и тромбированные геморроидальные узлы могут вызывать боль при ходьбе и в сидячем положении.

Внутренний геморрой (воспаление геморроидальных узлов под слизистой оболочкой внутри прямой кишки) проявляется болью при дефекации (боль может сохраняться в течение нескольких минут после опорожнения) и выделением алой крови после дефекации.

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Геморрой или рак: похожие симптомы

Некоторые симптомы геморроя схожи с клиническими проявлениями рака прямой кишки и анального канала, отмечает врач.

онкология

врач-онколог маммологического центра L7

Так, для обоих заболеваний характерны следующие признаки:

  • боль и дискомфорт в области заднего прохода и кишечника;

  • ректальные кровотечения;

  • ощущение неполного опорожнения кишечника после дефекации;

  • чувство переполненности прямой кишки;

  • расстройства стула (запоры, диарея).

Симптомы рака кишечника

«Рак прямой кишки и геморрой имеют и отличительные симптомы, — разъяснил „Доктору Питеру“ врач-онколог маммологического центра L7 Гапиз Чупанов. — При онкологических патологиях прямой кишки ректальные кровотечения могут наблюдаться без дефекации. При дефекации кровь имеет бордовый цвет и обнаруживается в структуре (прожилках) каловых масс. Также при раке из прямой кишки выделяется большое количество слизи, наблюдаются нарушения стула, резкая потеря веса, изменение формы стула (кал становится тонким или лентовидным), появляется дискомфорт и боль в кишечнике».

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Какие исследования нужны

«Для диагностики патологии толстой кишки чаще всего применяются эндоскопические методы обследования кишечника (ректороманоскопия, колоноскопия), — объясняет врач-онколог Александр Соломка. — Эти процедуры позволяют наиболее достоверно установить и подтвердить диагноз при помощи биопсии. При подозрении на опухоль кишки необходимо как можно более ранее обследование».

Для дополнительной диагностики заболеваний кишечника используют рентгеноконтрастное исследование — ирригоскопию (кишка наполняется специальным раствором, который на рентгеновских снимках повторяет форму кишки), а также компьютерную томографию органов брюшной полости и магниторезонансную томографию малого таза.

Автор текста:Анна Майская
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