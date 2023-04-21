Симптомы похожи: онколог ФМБА рассказал, как отличить геморрой от рака

«Рак прямой кишки и геморрой имеют и отличительные симптомы, — разъяснил „Доктору Питеру“ врач-онколог маммологического центра L7 Гапиз Чупанов. — При онкологических патологиях прямой кишки ректальные кровотечения могут наблюдаться без дефекации. При дефекации кровь имеет бордовый цвет и обнаруживается в структуре (прожилках) каловых масс. Также при раке из прямой кишки выделяется большое количество слизи, наблюдаются нарушения стула, резкая потеря веса, изменение формы стула (кал становится тонким или лентовидным), появляется дискомфорт и боль в кишечнике».