Симптомы похожи: онколог ФМБА рассказал, как отличить геморрой от рака

Геморрой и рак прямой кишки — распространенные проктологические патологии, имеющие схожую клиническую картину, предупреждают врачи-онкологи. «Доктор Питер» узнал про одинаковые и отличительные признаки заболеваний.
Заведующий отделением колопроктологии, колопроктолог-онколог ФНКЦ ФМБА России
Признаки геморроя
«Геморрой — самая частая проблема, с которой обращаются к врачу-проктологу, — рассказывает колопроктолог, онколог ФНКЦ ФМБА России Александр Соломка. — При обострении наружного геморроя — тромбозе геморроидальных узлов вокруг ануса — пациентов беспокоит зуд, жжение и боль, появление набухших участков, возможно появление пульсации и затруднения дефекации из-за болевых ощущений в области анального отверстия».
Крупные воспаленные и тромбированные геморроидальные узлы могут вызывать боль при ходьбе и в сидячем положении.
Внутренний геморрой (воспаление геморроидальных узлов под слизистой оболочкой внутри прямой кишки) проявляется болью при дефекации (боль может сохраняться в течение нескольких минут после опорожнения) и выделением алой крови после дефекации.
Геморрой или рак: похожие симптомы
Некоторые симптомы геморроя схожи с клиническими проявлениями рака прямой кишки и анального канала, отмечает врач.
Так, для обоих заболеваний характерны следующие признаки:
боль и дискомфорт в области заднего прохода и кишечника;
ректальные кровотечения;
ощущение неполного опорожнения кишечника после дефекации;
чувство переполненности прямой кишки;
расстройства стула (запоры, диарея).
Симптомы рака кишечника
«Рак прямой кишки и геморрой имеют и отличительные симптомы, — разъяснил „Доктору Питеру“ врач-онколог маммологического центра L7 Гапиз Чупанов. — При онкологических патологиях прямой кишки ректальные кровотечения могут наблюдаться без дефекации. При дефекации кровь имеет бордовый цвет и обнаруживается в структуре (прожилках) каловых масс. Также при раке из прямой кишки выделяется большое количество слизи, наблюдаются нарушения стула, резкая потеря веса, изменение формы стула (кал становится тонким или лентовидным), появляется дискомфорт и боль в кишечнике».
Какие исследования нужны
«Для диагностики патологии толстой кишки чаще всего применяются эндоскопические методы обследования кишечника (ректороманоскопия, колоноскопия), — объясняет врач-онколог Александр Соломка. — Эти процедуры позволяют наиболее достоверно установить и подтвердить диагноз при помощи биопсии. При подозрении на опухоль кишки необходимо как можно более ранее обследование».
Для дополнительной диагностики заболеваний кишечника используют рентгеноконтрастное исследование — ирригоскопию (кишка наполняется специальным раствором, который на рентгеновских снимках повторяет форму кишки), а также компьютерную томографию органов брюшной полости и магниторезонансную томографию малого таза.