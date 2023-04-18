Алоэ и еще 6 комнатных растений, которые способны разрушить ваше здоровье

Уменьшить зуд и предупредить появление на коже волдырей помогает лосьон с каламином или крем с гидрокортизоном (перед применением стоит посоветоваться с врачом). Для усиления эффекта можно принять безрецептурный антигистаминный препарат. В случае если стебли, листья или цветки растения оказались во рту у ребенка, нужно аккуратно вытащить их остатки и прополоскать рот водой. Затем надо вызвать на дом педиатра, а если ребенок ведет себя необычно — слишком сонливый или, наоборот, перевозбужденный, — немедленно звонить в скорую. Врачам нужно обязательно назвать вид растения, которым отравился малыш.