Правило 1: Подальше от воды

Чем младше ребенок, тем пристальнее за ним должны приглядывать родители, особенно в непосредственной близости от водоемов и источников воды. Утопление — одна из тяжелых трагедий. Причем, дети раннего возраста могут утонуть даже в тазу с водой, ведре или детской ванночке, испугавшись или растерявшись в критической ситуации. Чтобы не было беды, есть простые правила для родителей юных дачников:

При купании в бассейне, на озере, речке дети никогда не должны оставаться без присмотра взрослых.

Если на даче есть скважина, колодец или сливная яма и т.д. они должны иметь надежную крышку с замком или люк, которые ребенок не сможет сам открыть.