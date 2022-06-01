Казалось бы — на собственной даче, которая знакома ребенку с первых лет жизни, никаких рисков для здоровья быть не должно. Акклиматизации не возникает, можно в любой момент вернуться домой, если надоело, целый день ребенок проводит на воздухе, подальше от загазованных трасс и душной квартиры. Но есть опасности и на любимой даче, особенно если родители отпускают ребенка гулять без присмотра, не проведя предварительный инструктаж. «Доктор Питер» совместно с педиатром Еленой Парецкой обсудил вопрос пребывания детей на даче, уточнив, как обеспечить ребенку безопасный отдых.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Правило 1: Подальше от воды
Чем младше ребенок, тем пристальнее за ним должны приглядывать родители, особенно в непосредственной близости от водоемов и источников воды. Утопление — одна из тяжелых трагедий. Причем, дети раннего возраста могут утонуть даже в тазу с водой, ведре или детской ванночке, испугавшись или растерявшись в критической ситуации. Чтобы не было беды, есть простые правила для родителей юных дачников:
При купании в бассейне, на озере, речке дети никогда не должны оставаться без присмотра взрослых.
Если на даче есть скважина, колодец или сливная яма и т.д. они должны иметь надежную крышку с замком или люк, которые ребенок не сможет сам открыть.
Для профилактики утоплений при купании в открытых водоемах детей нужно учить плавать с раннего детства. Если они не умеют плавать, заходить в воду они должны только с кругом или защитным жилетом, нарукавниками (даже если плещутся на мелководье).
Правило 2: Вода «живая» и «мертвая»
Помимо риска утопления, который относительно невысокий, вода таит в себе другие опасности. В ней могут находиться различные патогенные бактерии, приводящие к кишечным инфекциям с развитием рвоты, поноса и высокой температуры.
Вторая опасность — это яйца (или личинки) различных паразитов. Они тоже опасны для здоровья детей, поэтому важно учить детей плавать с закрытым ртом, не глотать воду из водоемов (особенно со стоячей водой), после купания принимать душ. В воде могут быть растворены опасные вещества и возбудители инфекций, поэтому стоит отказаться от питья колодезной воды, из непроверенных скважин или природных источников (родники, ручьи), даже если они кажутся кристально чистыми.
Детям нужно давать кипяченую воду или бутилированную, проверенных производителей. В своем доме нужно регулярно проверять скважины (колодцы) и проводить очистку бассейнов.
Правило 3: Сила огня — не для детских рук
Сжигать мусор на дачном участке или разводить костер для шашлыков — увлекательно, но очень опасно. Поэтому нельзя доверять спички детским ручкам. Если ребенок находится возле огня, подкидывая веточки или бумажки, он постоянно должен быть под контролем взрослых.
Запретите детям кидать в огонь бутылки, флаконы и любые воспламеняющиеся предметы, лить любые жидкости, ворошить угли и играть с огнем. Это опасно тяжелыми ожогами с инвалидностью, а то и гибелью ребенка.
Правило 4: Камин или печка — только взрослая задача
В некоторых регионах по ночам прохладно даже в летнее время. Поэтому некоторые могут топить печи или разжигать камин, в том числе и для приготовления различных блюд. Детям нужно закрыть путь к горячим поверхностям и открытому огню. Важно также следить за дымоходами, чтобы не было отравления угарным газом. Аналогичны рекомендации в отношении деревенской бани и дачных саун, нужно проявлять осторожность и не допускать детей к топке.
Правило 5: Следим за растениями
Помимо различных культурных растений, которые мы заботливо выращиваем на своих участках, дачи нередко окружают различные дикорастущие сорные травы и кустарники, часть их которых может быть опасна для детей. Конечно, на первом месте стоит борщевик, опасен его сок и даже роса с листьев.
Но кроме него могут принести немало неприятных минут крапива, пастернак луговой, лютик, дельфиниум, ядовитый плющ или ясенец (второе название — неопалимая купина), молочай или клещевина. Соки этих растений или стебли, листья, цветы, могут нанести вред коже и слизистым, особенно — детским.
Даже если в отношении опасных растений ребенок предупрежден, это полностью не исключает опасностей. Сорные травы или культурные растения могут провоцировать аллергию в форме поллиноза, контактного дерматита или отравлений, пищеварительных расстройств.
Укусы насекомых
Опасны и укусы насекомых. Они могут быть просто болезненными и неприятными, а иногда дети реагируют на жалящих или кровососущих насекомых острой аллергией с крапивницей, отеком Квинке или шоком. В этом случае счет идет на минуты, нужна немедленная помощь. Если малыш склонен к аллергии, приезжая н дачу нужно быть осторожными, использовать отпугиватели насекомых и репелленты.
Риск отравлений
Чем младше ребенок, тем пристальнее нужно следить за ним. Малыши все пробуют на зуб, особенно — содержимое бутылочек, баночек и различных пачек, которые вы постоянно используете. На даче мы нередко применяем опасные вещества — удобрения, средства борьбы с вредителями или сорняками. Мы, взрослые, знаем, что это яд, но дети этого не понимают.
Малышей не стесняют даже едкие, резкие запахи, горький вкус. Поэтому при работах с этими веществами нужно убрать ребенка в другое помещение, чтоб он не вдыхал пары и не мог попробовать вещества на вкус. Хранить любые удобрения, инсектициды и другие опасные вещества нужно в закрытых шкафах вне досягаемости детских рук.