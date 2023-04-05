Не травите себя: 5 вещей, которые врачи не советуют держать в ванной

1. Текстильные изделия

В ванной допустимо держать только те полотенца, которыми вы пользуетесь прямо сейчас. А вот для хранения тех же полотенец, белья или халатов это помещение не подойдет. Даже если под эти цели у вас выделен шкаф.

Из-за слишком высокой влажности ткань будет постоянно отсыревать, а со временем на ней может образоваться плесень. Это чревато не только порчей белья, но и, главное, проблемами с кожей, слизистыми оболочками и органами дыхания.

2. Косметика и кисти для макияжа

Женщинам следует отказаться от привычки хранить в ванной как декоративную косметику, так и кисти и спонжи для макияжа. В материале таких аксессуаров накапливаются не только остатки косметики, но и частички грязи. Вместе с влажным воздухом они станут благодатной почвой для размножения бактерий , которые в дальнейшем будут попадать на кожу и провоцировать воспаления.

3. Зубные щетки

Если ванна совмещена с туалетом, к их хранению стоит подойти с особой внимательностью. При смывании воды в унитазе в воздух поднимается аэрозольное облако с частичками продуктов нашей жизнедеятельности. Бактерии из аэрозоля могут осесть на вашей зубной щетке и затем попасть в рот. Если у вас дома совмещенный санузел, полезно будет продумать хранение щеток в футляре или в специальном стаканчике с крышкой .

4. Лекарства

Некоторым привычка хранить медикаменты в ванной досталась по наследству от старших поколений. Однако медикаменты следует держать в сухом, темном и прохладном месте, иногда даже в холодильнике.

Устраивая аптечку в шкафчике над раковиной, вы рискуете сократить срок годности таблеток и снизить их эффективность.

5. Маски для лица

Хранение в ванной не подходит и для некоторых косметических средств. Например, маски для лица и патчи лучше держать в холодильнике. В ванной с ее перепадами температур они портятся намного быстрее.