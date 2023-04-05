Не травите себя: 5 вещей, которые врачи не советуют держать в ванной

Если одни предметы при долгом хранении в ванной могут просто испортиться — те же маникюрные ножницы или щипцы для завивки волос, то другие могут стать вредными для здоровья.
Какие вещи лучше не держать подолгу в ванной комнате, чтобы не навредить себе? Врач-дерматовенеролог Алена Романова назвала пять таких.
1. Текстильные изделия
В ванной допустимо держать только те полотенца, которыми вы пользуетесь прямо сейчас. А вот для хранения тех же полотенец, белья или халатов это помещение не подойдет. Даже если под эти цели у вас выделен шкаф.
Из-за слишком высокой влажности ткань будет постоянно отсыревать, а со временем на ней может образоваться плесень. Это чревато не только порчей белья, но и, главное, проблемами с кожей, слизистыми оболочками и органами дыхания.
2. Косметика и кисти для макияжа
Женщинам следует отказаться от привычки хранить в ванной как декоративную косметику, так и кисти и спонжи для макияжа. В материале таких аксессуаров накапливаются не только остатки косметики, но и частички грязи. Вместе с влажным воздухом они станут благодатной почвой для размножения бактерий, которые в дальнейшем будут попадать на кожу и провоцировать воспаления.
3. Зубные щетки
Если ванна совмещена с туалетом, к их хранению стоит подойти с особой внимательностью. При смывании воды в унитазе в воздух поднимается аэрозольное облако с частичками продуктов нашей жизнедеятельности. Бактерии из аэрозоля могут осесть на вашей зубной щетке и затем попасть в рот. Если у вас дома совмещенный санузел, полезно будет продумать хранение щеток в футляре или в специальном стаканчике с крышкой.
4. Лекарства
Некоторым привычка хранить медикаменты в ванной досталась по наследству от старших поколений. Однако медикаменты следует держать в сухом, темном и прохладном месте, иногда даже в холодильнике.
Устраивая аптечку в шкафчике над раковиной, вы рискуете сократить срок годности таблеток и снизить их эффективность.
5. Маски для лица
Хранение в ванной не подходит и для некоторых косметических средств. Например, маски для лица и патчи лучше держать в холодильнике. В ванной с ее перепадами температур они портятся намного быстрее.
Эти 5 вещей в ванной надо регулярно менять
Зубные щетки. Их рекомендуется менять каждые три месяца. Старая щетка не просто плохо очищает зубы, но и становится настоящим рассадником бактерий.
Полотенца. Банные полотенца стоит менять не реже раза в неделю, а для рук и лица — и вовсе каждые три дня. Во влажной ткани могут завестись плесень, бактерии и другие вредные микроорганизмы. Это может вызывать аллергическую реакцию и кожные заболевания: грибок, атопический дерматит, бородавки.
Мочалка. Мочалки из люфы и других природных материалов следует обновлять раз в месяц, а синтетические губки и мочалки — раз в 1,5–2 месяца. Да, мы вроде бы регулярно «промываем» мочалки гелем для душа, но это никак не мешает образованию бактериальной среды со всеми вытекающими рисками проблем для кожи.
Шапочки для душа. Многоразовые шапочки рассчитаны примерно на такой же срок, что и мочалки — около двух месяцев. При этом их важно хорошо просушивать после водных процедур, иначе на резинке может появиться плесень, что опасно для волос и кожи головы.
Шторка для ванны. Менять ее необходимо раз в три месяца или хотя бы регулярно стирать в стиральной машине. В противном случае на ткани, даже пластиковой, начнут копиться бактерии и образуется плесень.