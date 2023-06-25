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Эндокринолог Магеря объяснил, почему женщины толстеют от усталости

И в этом случае избавиться от лишнего веса не помогут ни диеты, ни постоянные занятия спортом. Только грамотный специалист сможет разобраться, в чем тут дело.

25 июня 2023
Эндокринолог Магеря объяснил, почему женщины толстеют от усталости
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iStockphoto

Типичные симптомы, с которыми сталкивались многие женщины: чувство вялости и усталости с самого утра, полное безразличие ко всему. Помимо этого может появиться шум в ушах, голова начинает кружиться. Дальше — больше. Ноги и руки холодные, ногти слоятся, а волосы выпадают. Ну и вишенка на торте: цифры на весах постоянно увеличиваются.

Казалось бы, все можно списать на сильную усталость, переутомление. Организм стрессует, вот и последствия. Но на самом деле так проявляется анемия, говорит эндокринолог.

Илья Магеря
Медицина

Врач-эндокринолог

«Каждая третья женщина страдает анемией, причем симптомы появляются даже раньше, чем меняется уровень гемоглобина. Мы вдыхаем кислород через легкие, его подхватывают эритроциты, внутри которых находится гемоглобин. Далее кислород „плывет“ к клеткам», — говорит эксперт.

Чтобы эритроцит сформировался правильного размера и с достаточным количеством гемоглобина, необходимы:

  • витамины В12 и В9;

  • железо;

  • белки.

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Если в организме возник дефицит железа или витаминов группы В, то количество гемоглобина падает, развивается анемия. Из-за дефицита кислорода организму сложнее контролировать работу нервной системы, состояние ЖКТ.

«Желудок и кишечник хуже переваривают пищу, всасывается меньше белка, железа и витаминов группы В. От этого количество гемоглобина падает… Замкнутый круг», — говорит Илья Магеря.

При чем же тут лишний вес? Все просто: раз организм страдает от дефицита кислорода, то метаболизм замедляется, а жировая ткань разрастается. Вес растет, а объемы талии увеличиваются.

Кстати, без кислорода начинает страдать главная энергостанция организма — щитовидная железа. Уровень Т3 и Т4 падает, возникает гипотиреоз. Без гормонов щитовидной железы скорость работы желудка и кишечника снижается. Всасывание железа и витаминов группы В еще сильнее замедляется, анемия усиливается. Ожирение прогрессирует, а слабость нарастает.

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Можно изнурять себя спортом и диетами, но вес продолжит расти. Единственный шанс разорвать порочный круг — устранить первопричину, говорит Илья Магеря.

Для этого необходимо сдать анализы:

Безусловно, анемия может встречаться и у мужчин. Но, по статистике, женщины страдают от нее гораздо чаще.

Не занимайтесь самолечением! Поставить правильный диагноз и назначить лечение может только врач-эндокринолог. Если вы подозреваете у себя дефицит железа, не тяните, запишитесь на прием к специалисту.

Автор текста:Софья Хромова
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