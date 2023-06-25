Эндокринолог Магеря объяснил, почему женщины толстеют от усталости

Типичные симптомы, с которыми сталкивались многие женщины: чувство вялости и усталости с самого утра, полное безразличие ко всему. Помимо этого может появиться шум в ушах, голова начинает кружиться. Дальше — больше. Ноги и руки холодные, ногти слоятся, а волосы выпадают. Ну и вишенка на торте: цифры на весах постоянно увеличиваются.
Казалось бы, все можно списать на сильную усталость, переутомление. Организм стрессует, вот и последствия. Но на самом деле так проявляется анемия, говорит эндокринолог.
«Каждая третья женщина страдает анемией, причем симптомы появляются даже раньше, чем меняется уровень гемоглобина. Мы вдыхаем кислород через легкие, его подхватывают эритроциты, внутри которых находится гемоглобин. Далее кислород „плывет“ к клеткам», — говорит эксперт.
Чтобы эритроцит сформировался правильного размера и с достаточным количеством гемоглобина, необходимы:
витамины В12 и В9;
железо;
белки.
Если в организме возник дефицит железа или витаминов группы В, то количество гемоглобина падает, развивается анемия. Из-за дефицита кислорода организму сложнее контролировать работу нервной системы, состояние ЖКТ.
«Желудок и кишечник хуже переваривают пищу, всасывается меньше белка, железа и витаминов группы В. От этого количество гемоглобина падает… Замкнутый круг», — говорит Илья Магеря.
При чем же тут лишний вес? Все просто: раз организм страдает от дефицита кислорода, то метаболизм замедляется, а жировая ткань разрастается. Вес растет, а объемы талии увеличиваются.
Кстати, без кислорода начинает страдать главная энергостанция организма — щитовидная железа. Уровень Т3 и Т4 падает, возникает гипотиреоз. Без гормонов щитовидной железы скорость работы желудка и кишечника снижается. Всасывание железа и витаминов группы В еще сильнее замедляется, анемия усиливается. Ожирение прогрессирует, а слабость нарастает.
Можно изнурять себя спортом и диетами, но вес продолжит расти. Единственный шанс разорвать порочный круг — устранить первопричину, говорит Илья Магеря.
Для этого необходимо сдать анализы:
общий белок;
сывороточное железо;
ферритин;
фолиевая кислота;
витамин В12.
Безусловно, анемия может встречаться и у мужчин. Но, по статистике, женщины страдают от нее гораздо чаще.
Не занимайтесь самолечением! Поставить правильный диагноз и назначить лечение может только врач-эндокринолог. Если вы подозреваете у себя дефицит железа, не тяните, запишитесь на прием к специалисту.