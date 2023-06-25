Эндокринолог Магеря объяснил, почему женщины толстеют от усталости

Типичные симптомы, с которыми сталкивались многие женщины: чувство вялости и усталости с самого утра, полное безразличие ко всему. Помимо этого может появиться шум в ушах, голова начинает кружиться. Дальше — больше. Ноги и руки холодные, ногти слоятся, а волосы выпадают. Ну и вишенка на торте: цифры на весах постоянно увеличиваются.