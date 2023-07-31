20 лучших продуктов, которые помогут регулировать уровень сахара в крови у людей с диабетом

Сахарный диабет — это то самое заболевание, которое могут не определять долгое время. Но некоторые симптомы должны вас насторожить: частое чувство жажды, плохо заживающие раны, частые визиты в туалет. Если не предавать этому значения, болезнь будет прогрессировать, разрушая организм.
Чтобы оградить себя от сахарного диабета, необходимо следить за своими пищевыми привычками. Даже если у вас уже диагностировали заболевание, то паниковать не нужно: его можно успешно контролировать. И помочь в этом могут определенные продукты.
Киноа
Это цельное зерно считается хорошим источником клетчатки и белка, поэтому прекрасно подойдет людям, у которых есть сахарный диабет.
«Благодаря сочетанию клетчатки и белка, содержащегося в киноа, вы почувствуете себя сытым и сможете лучше контролироваться уровень сахара в крови. Белок также помогает усвоению углеводов, организму гораздо легче их перерабатывать», — говорит диетолог Сара Кошик.
Бобы
Это прекрасная комбинация белка и растворимой клетчатки. Бонусов много: чувство насыщения надолго, контроль веса и сахара в крови. Плюс ко всему бобы полезны для здоровья сердца. Можете есть фасоль, нут и другие бобовые.
Овес
Этот продукт содержит бета-глюканы, которые помогают снизить высокий уровень сахара в крови и кровяное давление. Ешьте овсянку хотя бы пару раз в неделю, только не добавляйте туда сахар! Попробуйте разнообразить блюдо фруктами, ягодами или корицей.
Цельнозерновой хлеб
Даже если у вас диагностирован сахарный диабет, то вы можете есть углеводы. Главное, уметь правильно их выбирать. Один из вариантов — это 100%-й цельнозерновой хлеб. Он содержит много витаминов, минералов и клетчатку.
Дикий рис
От белого риса нужно отказаться, но вы всегда можете заменить его на бурый (дикий). Продукт содержит клетчатку, а также марганец, цинк и фолиевую кислоту.
Батат
Это растение еще принято называть сладким картофелем. Дело в том, что батат имеет более низкий гликемический индекс, чем обычный белый картофель, поэтому его можно есть людям с сахарным диабетом. Кроме того, он богат бета-каротином, который превращается в необходимый витамин А.
Хумус
Это блюдо имеет консистенцию пюре, его делают из бобовых, например из нута. Прекрасная альтернатива соленому сыру или майонезу. Хумус богат белками и содержит низкий гликемический индекс.
Льняные крекеры
Вместо привычных крекеров с высоким содержанием углеводов отдайте предпочтение льняным крекерам с высоким содержанием клетчатки. В них много полезных веществ и нет добавленного сахара.
Чечевица
Чечевица богата так называемым резистентным крахмалом — типом углеводов, который оказывает минимальное влияние на уровень сахара в крови, потому что проходит через организм непереваренным и в конечном итоге питает здоровые бактерии в нижней части пищеварительного тракта.
Курица
Это почти чистый белок, который насыщает. Кроме того, из курицы можно приготовить массу блюд. Чтобы она стала еще полезнее, варите или запекайте ее, избегая обилия масла и приправ. И не забывайте про куриные яйца, это тоже крайне полезный продукт.
Жирная рыба
Это тоже прекрасный источник белка и омеги-3, которая благотворно влияет на организм. Жирная рыба помогает не только контролировать уровень сахара в крови, но еще и сохранить фигуру и хорошее самочувствие.
Греческий йогурт
Этот продукт содержит как углеводы, так и белок, что считается прекрасной комбинацией, которая помогает насытиться. Греческим йогуртом можно заменить десерт, добавив туда ягод или орехов.
Овощи
В этот список попали:
шпинат;
брокколи;
болгарский перец;
кабачки;
сельдерей;
цветная капуста;
белокочанная капуста;
морковь;
красный лук;
помидоры.
Все они не содержат глюкозу, или ее там минимальное количество. Зато богаты клетчаткой, минералами и витаминами. Помогают насытиться, укрепляют сердце, сосуды, благотворно влияют на состояние кожи и всего организма в целом.
Фрукты и ягоды
Стоит обратить внимание на:
лимон;
абрикосы;
яблоки;
различные ягоды: чернику, смородину, малину, вишню.
Фрукты и ягоды тоже должны быть в вашем ежедневном рационе. Они содержат много клетчатки, могут послужить отличным перекусом и также контролировать сахар в крови.
Орехи и семена
Диетологи настоятельно
Корица
Корицу иногда называют природным катализатором метаболизма. Считается, что она притупляет чувство голода, помогает снизить уровень холестерина в крови и улучшает процесс переваривания жирной пищи. Корица содержит вещества, расширяющие стенки сосудов, благодаря этому у человека может снизиться давление. При этом гипотоникам следует употреблять ее с осторожностью. И не путайте корицу с кассией — про их отличия можно узнать по ссылке.
Оливковое масло
Оливковое масло первого холодного отжима богато мононенасыщенными жирами, которые, как показывают исследования, действительно помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Это особенно важно, поскольку люди, страдающие диабетом, имеют более высокий риск сердечного приступа или инсульта.
Зеленый чай
Этот напиток утоляет жажду и спасает от обезвоживания, он способен помочь избежать переедания, стабилизируя уровень сахара в крови и помогая похудеть, усиливая чувство сытости.
Темный шоколад
Если вы следите за своим уровнем сахара в крови, это не значит, что нужно полностью отказываться от десерта. Темный шоколад, содержащий 60% какао или выше, может быть полезен для здоровья, не повышая уровень глюкозы. Просто обратите внимание на ингредиенты и этикетку питания.
Костный бульон
Костный бульон богат коллагеном, он может стать отличным источником белка и сытной закуской, а также одним из лучших продуктов для людей с диабетом. Выпейте немного теплого бульона на полдник, чтобы оставаться сытым до ужина.