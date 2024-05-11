Врач Мясников о сильнейшей магнитной буре: «Расслабьтесь, вы ее не заметите»

На Землю обрушился мощный геомагнитный шторм из-за сильной вспышки на Солнце. Геофизики назвали ее второй по силе за последние несколько лет.
«В пике излучения вспышка классифицирована как событие уровня X5.8. Начало вспышки пришлось на 04:10 по московскому времени. Максимум зарегистрирован в 04:23 11 мая»,
Выделить локальные геомагнитные последствия от события крайне трудно, уточняют эксперты. Активность Солнца находится на таком уровне, что, по сути, сливается в один непрерывный фон. Индекс вспышечной активности утром 11 мая вышел на значение 10.0 по 10-балльной шкале, то есть находится на максимально возможном уровне.
Из-за геомагнитной бури спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку, сообщил Илон Маск, передает ТАСС. Ранее в ИПГ уточнили, что при шторме экстремального уровня G5 возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем.
«Вы этого не заметите»
Известный теледоктор Александр Мясников
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг
«Расслабьтесь. Вы не физический прибор, вы этого и не заметите, — уверен Александр Мясников. — Конечно, сейчас повалят больные с головной болью, недомоганием и прочими недугами — магнитная буря, мол… Читать новости надо меньше. Без этих новостей 99,999999999999999% населения этой бури никогда бы и не заметили. Не берите в голову.
Да, знаю, что 80% населения верит, что все боли у них от погоды и магнитных бурь. Вовсе не от сидячего образа жизни, повышенного веса, стрессов, хронических болезней, а именно от магнитных бурь. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!»
Советы метеозависимым на время магнитной бури
Московский эксперт, врач Андрей Тяжельников, в свою очередь,
Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н.
«Магнитные бури нельзя ни увидеть, ни услышать, но они могут оказать существенное влияние на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, на пожилых людей. Даже вполне здоровые люди могут в такие дни почувствовать признаки недомогания», — считает Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи. Он напомнил, что в этот период рекомендуется снизить любые нагрузки — физические, эмоциональные.
Дачникам, у которых сейчас горячая пора, рекомендуется снизить темп работ на участках. А тем, кто занимается спортом, следует перейти на умеренные тренировки.
Врач отметил, что пожилым людям нужно быть особенно внимательными к здоровью в такие дни: соблюдать режим дня, больше отдыхать, качественно питаться.
Добавим, что из-за магнитной бури может возникнуть северное сияние: радиационные частицы во время вспышек на Солнце направляются к Земле и начинают ионизировать в атмосфере. Обычно северное сияние видно в широтах 80 градусов и выше. Наблюдать это явление на экваторе — большая редкость.