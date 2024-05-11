Врач Мясников о сильнейшей магнитной буре: «Расслабьтесь, вы ее не заметите»

«Расслабьтесь. Вы не физический прибор, вы этого и не заметите, — уверен Александр Мясников. — Конечно, сейчас повалят больные с головной болью, недомоганием и прочими недугами — магнитная буря, мол… Читать новости надо меньше. Без этих новостей 99,999999999999999% населения этой бури никогда бы и не заметили. Не берите в голову.