На Землю обрушилась магнитная буря: ученые объяснили, чем она опасна для нас

Магнитные бури делятся на три фазы. Начальная занимает от 10 до 60 минут, главная — от 3 до 20 часов, а восстановление может длиться до пяти суток.

Чем сильнее магнитная буря, тем в более низких широтах она наблюдается.

Из-за бури может возникнуть северное сияние: радиационные частицы во время вспышек на Солнце направляются к Земле и начинают ионизировать с атмосферой.

Обычно северное сияние видно в широтах 80 градусов и выше. Наблюдать это явление на экваторе — большая редкость.