На Землю обрушилась магнитная буря: ученые объяснили, чем она опасна для нас

Мощную магнитную бурю зафиксировали ученые 13 сентября. По прогнозам, продлится она три дня. Самый мощный всплеск ожидается 14-го числа, в конце месяца будет еще несколько.
Как образуются магнитные бури и какое влияние они оказывают на наш организм, объясняют физики Пермского политеха.
Доцент кафедры общей физики Пермского политеха, канд. физ.-мат. наук
Почему происходят магнитные бури
«На Солнце в процессе горения водорода образуется гелий и выделяется большое количество тепла. Непрерывно на Землю от Солнца излучается свет и направляется солнечный ветер. Он влияет на магнитное поле Земли на полюсах и экваторе. Но это спокойные изменения, — объяснил физик Вячеслав Кирчанов. — При вспышках же на Солнце происходит выделение огромного количества энергии. Это приводит к увеличению рентгеновского и ультрафиолетового излучения, возникновению ударных волн и выбросу гелиево-водородной плазмы солнечного ветра даже за орбиту Земли».
Такой удар по магнитному полю Земли сжимает его и усиливает электрические токи на поверхности магнитосферы. Это импульсное увеличение поля охватывает весь земной шар и достигает огромных значений.
Доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха, канд. физ.-мат. наук
Как магнитные бури влияют на человека
«Человек, как и любая материя, состоит из атомов. При атомах появляются свободные электроны, которые во время магнитных бурь начинают двигаться в сторону усиленного магнитного поля Земли. Из-за этого метеозависимые люди начинают чувствовать слабость, снижение тонуса организма, скачки артериального давления и головную боль», — рассказывает Эргаш Нуруллаев.
Магнитное поле в организме человека обеспечивают ферромагнитные частицы, которые намагничиваются сильнее прочих. К ним относят, например, железо. Причем самое сильное магнитное поле у здорового сердца человека.
«Магнитные бури оказывают глобальное действие на все уровни биомассы планеты, в том числе на вирусы и микробы, — считают эксперты. — Это обусловлено влиянием магнитных бурь на атмосферу и ее состав. Изменения в атмосфере могут, например, способствовать увеличению некоторой формы вируса или, наоборот, уничтожить ее».
Чем опасны магнитные бури
«Они способны вывести из строя системы радиолокации, заблокировать работу спутников и свести их с орбиты. Защитить приборы и устройства может специальное электрическое поле — „шар“, по поверхности которого пущен ток. Но создать его дома довольно сложно. Поэтому на время бурь стоит отключать электроприборы от источников питания, — советует Эргаш Нуруллаев. — Но речь идет только о действительно мощных бурях, а они происходят довольно редко».
Как защититься
«Человечество не может контролировать магнитные бури, Солнце и ядро Земли, — признают ученые. — Полностью защититься от воздействия магнитных бурь человек пока не придумал способов. Поэтому людям, чувствительным к погодным переменам, стоит быть осторожнее и следить за прогнозами синоптиков».
Интересные факты
Магнитные бури делятся на три фазы. Начальная занимает от 10 до 60 минут, главная — от 3 до 20 часов, а восстановление может длиться до пяти суток.
Чем сильнее магнитная буря, тем в более низких широтах она наблюдается.
Из-за бури может возникнуть северное сияние: радиационные частицы во время вспышек на Солнце направляются к Земле и начинают ионизировать с атмосферой.
Обычно северное сияние видно в широтах 80 градусов и выше. Наблюдать это явление на экваторе — большая редкость.
Магнитное поле может изменяться и локально. Например, у месторождений железа или ферритов.
Изменения магнитного поля Земли на космонавтах сказываются меньше, чем на людях с поверхности из-за того, что орбитальные станции отделаны специальными материалами.