Эксперимент помог выявить самую загрязненную часть тела, и это не то, о чем вы подумали

Может звучать отвратительно, но на самом деле это абсолютно нормально. Все эти микроорганизмы помогают пищеварению, а также позволяют иммунитету различать безопасные и опасные бактерии. Однако, если пренебрегать гигиеной, бактерии начнут активно размножаться. И тогда ждите множество неприятных последствий — от мерзкого запаха изо рта до болезней, которые со ртом на первый взгляд вообще никак не связаны.