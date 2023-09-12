Эксперимент помог выявить самую загрязненную часть тела, и это не то, о чем вы подумали

Даже если вы этим утром принимали душ, это не значит, что вы абсолютно чистый. На вашем теле, скорее всего, обитает бесчисленное количество бактерий.
Дизайнер Хлоя Фитцпатрик решила поставить эксперимент и с помощью чашки Петри выяснить, какая часть тела может считаться самой грязной. Результат ее удивил.
Девушка обнаружила, что ее дыхание кишит наибольшим количеством микроорганизмов из пяти протестированных ею областей. Пальцы оказались тоже не слишком чистыми: на них было множество бактериальных колоний. А вот пальцы ног, ребра и сами ноги оказались куда более стерильными.
Ученые говорят, что во рту у человека действительно может быть более 20 миллиардов бактерий, так что неудивительно, что эксперимент дал такой результат. Рот — вторая по зараженности область тела после кишечника.
Может звучать отвратительно, но на самом деле это абсолютно нормально. Все эти микроорганизмы помогают пищеварению, а также позволяют иммунитету различать безопасные и опасные бактерии. Однако, если пренебрегать гигиеной, бактерии начнут активно размножаться. И тогда ждите множество неприятных последствий — от мерзкого запаха изо рта до болезней, которые со ртом на первый взгляд вообще никак не связаны.
Для своего эксперимента Фитцпарик поместила смывы пять разных зон своего тела в отдельные чашки Петри. Затем она оставила их на пару дней в теплом месте и проверила результаты. Итоги своего эксперимента девушка опубликовала в соцсетях.
Там пост дизайнера вызвал бурные обсуждения в комментариях. Одни писали, что не все бактерии плохие, так что можно не расстраиваться. У других же видео вызвало приступ тревоги.
Доктор Прия Део, микробиолог полости рта из стоматологического колледжа и больницы в Пуне, Индия, ранее писала: «Рот с его различными нишами представляет собой исключительно сложную среду обитания, где микробы колонизируют твердые поверхности зубов и мягкие ткани слизистой оболочки полости рта. Помимо того, что микробиом полости рта является отправной точкой пищеварения, он имеет решающее значение для поддержания здоровья полости рта, а также здоровья [всего тела]», пишет издание
Кстати
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