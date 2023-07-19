Ваше банное полотенце, как зубная щетка или расческа, — это сугубо индивидуальный предмет гигиены. Им должны пользоваться только вы, делиться нельзя ни с ребенком, ни со второй половинкой, говорят врачи.
Хорошо, если такая же история будет с полотенцем для рук: по одному на каждого члена семьи. В ином случае старайтесь стирать полотенце для рук как можно чаще. А вот что касается полотенца для лица, то от него и вовсе стоит отказаться.
Дело в том, что влажная ткань — это прекрасная почва для размножения различных микроорганизмов, которые точно не принесут никакой пользы вашему здоровью. Кроме того, вы можете заразиться неприятными инфекциями, говорит Фатьма Гундуз.
Посудите сами:
есть риск подхватить кишечную палочку, которая будет провоцировать различные боли в желудке;
во влажной ткани могут быть споры плесени, их вдыхание тоже не закончится ничем хорошим;
на влажной ткани много микроорганизмов, которые могут спровоцировать появление прыщей и гнойников;
растирание кожи полотенцем может травмировать ее, итог — сухость, трещины и сниженный иммунитет.
Самый оптимальный вариант — ничем не вытирать лицо. Пусть кожа высохнет самостоятельно, это займет пару минут. Если хочется ощущения сухости, то можно промокнуть кожу одноразовыми салфетками.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины, сооснователь Академии врачей UniProf
Стремлюсь научить людей болеть минимальнo, научить, как оставаться здоровыми.
«В полотенце накапливается огромное количество возбудителей различных инфекционных заболеваний, клещей, — рассказывала врач Ирина Юзуп. — Через полотенце можно заразиться теми же инфекциями, что и от грязных рук: стафилококк, дерматологические заболевания, вирусы гриппа, грибок. Передаются через этот предмет гигиены и возбудители болезней глаз, и герпес».
Если на лице есть даже незначительное повреждение кожи, использование грязного полотенца может спровоцировать нагноение ранки, предупреждает эксперт.
«Несвежее полотенце может также стать причиной развития стрептодермии, которое проявляется в виде заед в уголках рта. Через полотенце передается и дерматомикоз — грибковая инфекция, поражающая область головы, тело, стопы, ногти», — говорит Ирина Юзуп.
Важно: при инфекционных заболеваниях и тем, кто страдает от гнойных высыпаний на лице, рекомендуется менять полотенца ежедневно. В ином случае смена должна происходить каждые 6-7 дней.