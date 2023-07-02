Процедуру мытья рук также важно проводить каждый раз после того, как вы побывали на улице. То есть пришли домой — помойте руки сразу же. Наконец, мытье рук обязательно должно сопровождать поход в уборную. При этом выполнять процедуру необходимо дважды. Вначале руки моют перед посещением туалета — для защиты половых органов и мочевых путей от проникновения болезнетворных микроорганизмов с ваших немытых рук. Второй раз — после выхода из уборной для профилактики общих инфекций.