Казалось бы, чего проще: пошел в ванную комнату, включил воду, помыл руки — и все, можно не беспокоиться о здоровье. Но в реальности не все так просто, зачастую мы совершенно неправильно проводим эту процедуру, что сводит на нет возможные позитивные эффекты и не предупреждает заражение инфекциями.
С грязных рук мы можем занести в организм массу патогенных возбудителей. О том, как нужно мыть руки и о каких правилах помнить, «Доктору Питеру» рассказала Елена Грек, ведущий аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Ведущий аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач высшей категорииЛичный сайт
«Болезни грязных рук» опасны
Под термином «болезни грязных рук» чаще всего подразумевают различные кишечные инфекции вроде ротавируса, сальмонеллеза или дизентерии. Их могут вызывать как патогенные вирусы, так и бактерии. Возбудители этих заболеваний в основном попадают в организм через немытые рук. Часто мы неосознанно много раз на дню тянем в рот пальцы или касаемся губ, пищи, которую затем отправляем в рот.
Если же речь идет о детях, ситуация еще сложнее. Проследить за ними очень сложно, они так и норовят облизать пальцы, игрушки, которые трогали грязными руками, забывают помыть руки после туалета.
Важно помнить, что, помимо классических кишечных инфекций, в реальности список «болезней грязных рук» гораздо шире.
Простуды тоже от грязных рук
Несоблюдение правил личной гигиены вполне может обернуться заражением ОРВИ или гриппом, особенно в сезон простудных заболеваний. Отсутствие привычки мыть руки после контакта с животными повышает риски заражения глистами. А невымытые руки после посещения уборной могут стать причиной заражения гепатитом A.
Чтобы обезопасить себя и свое здоровье, не нужно выполнять никаких сверхъестественных манипуляций, особенно с применением серьезных химических соединений и спиртовых антисептиков. Достаточно лишь регулярно мыть руки с мылом и соблюдать при этом несколько несложных правил.
Когда мыть руки?
Мыть руки нужно в нескольких ситуациях, мы практически все об этом знаем. Так, обязательно моют перед едой, причем вне зависимости от того, где планируется прием пищи: дома, в кафе или ресторане. По санитарным нормам любое заведение общепита должно быть оборудовано отдельной раковиной с теплой водой и мылом.
Процедуру мытья рук также важно проводить каждый раз после того, как вы побывали на улице. То есть пришли домой — помойте руки сразу же. Наконец, мытье рук обязательно должно сопровождать поход в уборную. При этом выполнять процедуру необходимо дважды. Вначале руки моют перед посещением туалета — для защиты половых органов и мочевых путей от проникновения болезнетворных микроорганизмов с ваших немытых рук. Второй раз — после выхода из уборной для профилактики общих инфекций.
Моем не только ладони
Бактерии и вирусы оседают не только на самих ладонях, но и на запястьях и даже предплечьях. Так что в процессе мытья важно уделить внимание и этим зонам тоже. Убедитесь, что вы намылили и ополоснули все участки: пальцы и пространство между пальцами, тыльные стороны ладоней и ногти.
Правильно выбираем мыло
Лучше отдать предпочтение жидкому мылу. Кусковое «собирает» микроорганизмы с рук других людей, за счет влажной среды бактерии и вирусы могут сохраняться на нем достаточно длительное время. Для дополнительной защиты многие стараются покупать антибактериальное мыло. Однако использовать такое средство на регулярной основе врачи не рекомендуют.
Слишком агрессивный состав уничтожает не только плохие, но и хорошие бактерии, которые являются естественной частью микрофлоры организма человека. Это может привести к ослаблению иммунитета — местного и общего.
Не спешим
Не стоит мыть руки для галочки, лишь бы побыстрее освободиться и пойти по своим делам. Процедура мытья должна длиться не менее 30 секунд. Намыливание занимает от 15 секунд, в зависимости от степени загрязнения. Смывать мыло необходимо около 10-15 секунд под проточной водой.
Вытираем руки правильно
В общественных уборных лучше пользоваться одноразовыми бумажными полотенцами. Наименее предпочтительный вариант — сушилки для рук. На их поверхности оседает большое количество бактерий, которые с потоком воздуха могут попасть снова на ваши руки. В результате вся польза от мытья сойдет на нет. Для вытирания рук дома стоит использовать отдельное полотенце и не забывать регулярно менять его, хотя бы раз в 3–4 дня.