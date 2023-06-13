Врачи СПбГПМУ 6 часов сшивали подростку руку, которую он раздробил цепью от мотоцикла

Напомним, похожий случай произошел в майские выходные в подмосковной Кашире. Работая болгаркой, мужчина попал себе по левой руке и отрезал два пальца. Врачи смогли вернуть их на место. Пальцы пациент привез с собой в стеклянной банке. Операция длилась 2,5 часа. Врачи больницы отметили, что пациент вовремя обратился за помощью, поэтому хирурги успешно провели реплантацию пальцев и сохранили мужчине подвижность кисти.