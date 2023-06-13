Врачи СПбГПМУ 6 часов сшивали подростку руку, которую он раздробил цепью от мотоцикла

Врачи Педиатрического университета провели сложную операцию, чтобы спасти руку пострадавшему юноше. Трагедия произошла на даче: 17-летний подросток возился с мотоциклом, пытался отремонтировать его, но что-то пошло не так. Он повредил кисть мотоциклетной цепью.
Инцидент произошел на территории садоводства «Торики» в Красносельском районе Петербурга. Родители самостоятельно привезли сына в клинику университета, зная, что здесь работает единственный в Северо-Западном федеральном округе микрохирургический детский центр. Молодого человека сразу же осмотрели.
Рана была сильно загрязнена, так как порезы юноша получил промасленным пыльным металлом. Повреждения затронули всю левую кисть, пострадавшему требовалась срочная операция.
Хирурги сшили сухожилия и восстановили фаланги пальцев, на все у них ушло 6 часов.
Главный врач клиники СПбГПМУ, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент
«Такого рода травмы требуют значительного срока реабилитации. Со стороны микрохирургов все мероприятия обеспечены, в ближайшие две недели будем активно наблюдать за состоянием пациента. Тактику его стационарного лечения при необходимости откорректируем, исходя из состояния», —
Спасли руку, отрезанную циркулярной пилой
В копилке российских врачей еще один подобный случай. Ребенка с тяжелой травмой правой руки доставили в Детскую республиканскую больницу Бурятии в Улан-Удэ глубокой ночью. Мальчика привезли санитарным бортом из Петропавловской центральной районной больницы. Ребенок чуть не лишился кисти из-за неосторожного обращения с опасным инструментом — циркулярной пилой. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
Напомним, похожий случай произошел в майские выходные в подмосковной Кашире. Работая болгаркой, мужчина попал себе по левой руке и отрезал два пальца. Врачи смогли вернуть их на место. Пальцы пациент привез с собой в стеклянной банке. Операция длилась 2,5 часа. Врачи больницы отметили, что пациент вовремя обратился за помощью, поэтому хирурги успешно провели реплантацию пальцев и сохранили мужчине подвижность кисти.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о счастливом спасении в Подмосковье. Молодой человек упал на полутораметровую арматуру с высоты второго этажа. Железный прут пробил ему шею насквозь, но, к счастью, не задел жизненно важных органов. Парень буквально родился в рубашке, признали врачи, осмотревшие рану.