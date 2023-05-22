В Бурятии ребенку пришили руку, отрезанную циркулярной пилой

Ребенка с тяжелой травмой правой руки доставили в Детскую республиканскую больницу Бурятии в Улан-Удэ глубокой ночью. Мальчика привезли санитарным бортом из Петропавловской центральной районной больницы. Ребенок чуть не лишился кисти из-за неосторожного обращения с опасным инструментом — циркулярной пилой.
В Улан-Удэ ребенка уже ждала бригада врачей. По первому зову, несмотря на позднее время, из дома приехал сосудистый хирург Республиканской клинической больницы Алексей Жербаханов. Он провел экстренную операцию.
Руку удалось сохранить
Во время операции, которая длилась четыре часа, хирург Жербаханов сшил сосуды, кровоснабжение руки восстановилось, кисть порозовела. Сообщается, что врачам-травматологам удалось восстановить локтевой нерв руки мальчика, частично сухожилия лучезапястного сустава, выполнить остеосинтез перелома локтевой кости. Целостность правой руки у ребенка сохранили.
«Заживление тканей проходит хорошо. Но еще предстоят следующие этапы по восстановлению функций, длительная реабилитация», —
После операции приняли решение отправить пострадавшего от циркулярки ребенка в Москву. В детской больнице им. Пирогова мальчик будет проходить дальнейшие поэтапное лечение и реабилитацию.
Напомним, похожий случай произошел в майские выходные в подмосковной Кашире. Работая болгаркой, мужчина попал себе по левой руке и отрезал два пальца. Врачи смогли вернуть их на место. Пальцы пациент привез с собой — в банке. Операция длилась 2,5 часа. Врачи больницы отметили, что пациент вовремя обратился за помощью, поэтому хирурги успешно провели реплантацию пальцев и сохранили мужчине подвижность кисти.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о счастливом спасении в Подмосковье. Молодой человек упал на полутораметровую арматуру с высоты второго этажа. Железный прут пробил ему шею насквозь, но, к счастью, не задел жизненно важных органов. Парень буквально родился в рубашке, признали врачи, осмотревшие рану.