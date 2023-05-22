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В Бурятии ребенку пришили руку, отрезанную циркулярной пилой

Тяжелое ранение получил ребенок, работая циркулярной пилой. Он мог остаться без правой кисти, но врачи республиканской больницы в Улан-Удэ спасли мальчика и его руку.

22 мая 2023
В Бурятии ребенку пришили руку, отрезанную циркулярной пилой
Источник:
iStockphoto

Ребенка с тяжелой травмой правой руки доставили в Детскую республиканскую больницу Бурятии в Улан-Удэ глубокой ночью. Мальчика привезли санитарным бортом из Петропавловской центральной районной больницы. Ребенок чуть не лишился кисти из-за неосторожного обращения с опасным инструментом — циркулярной пилой.

В Улан-Удэ ребенка уже ждала бригада врачей. По первому зову, несмотря на позднее время, из дома приехал сосудистый хирург Республиканской клинической больницы Алексей Жербаханов. Он провел экстренную операцию.

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Руку удалось сохранить

Во время операции, которая длилась четыре часа, хирург Жербаханов сшил сосуды, кровоснабжение руки восстановилось, кисть порозовела. Сообщается, что врачам-травматологам удалось восстановить локтевой нерв руки мальчика, частично сухожилия лучезапястного сустава, выполнить остеосинтез перелома локтевой кости. Целостность правой руки у ребенка сохранили.

фото из операционной
Фото из операционной, где спасали руку ребенку
Источник:
vk.com/drkbrb


«Заживление тканей проходит хорошо. Но еще предстоят следующие этапы по восстановлению функций, длительная реабилитация», — рассказывает лечащий врач мальчика, травматолог-ортопед ДРКБ Соел Цыденов. 

После операции приняли решение отправить пострадавшего от циркулярки ребенка в Москву. В детской больнице им. Пирогова мальчик будет проходить дальнейшие поэтапное лечение и реабилитацию.

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Напомним, похожий случай произошел в майские выходные в подмосковной Кашире. Работая болгаркой, мужчина попал себе по левой руке и отрезал два пальца. Врачи смогли вернуть их на место. Пальцы пациент привез с собой — в банке. Операция длилась 2,5 часа. Врачи больницы отметили, что пациент вовремя обратился за помощью, поэтому хирурги успешно провели реплантацию пальцев и сохранили мужчине подвижность кисти.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о счастливом спасении в Подмосковье. Молодой человек упал на полутораметровую арматуру с высоты второго этажа. Железный прут пробил ему шею насквозь, но, к счастью, не задел жизненно важных органов. Парень буквально родился в рубашке, признали врачи, осмотревшие рану. 

Автор текста:Анна Майская
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