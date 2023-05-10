Врачи из Каширы за 2,5 часа пришили мужчине отрезанные болгаркой пальцы

56-летний житель Подмосковья сделал себе «козу» из пальцев. Правда, повторить жест рокеров у него получилось при весьма неприятных обстоятельствах и в очень реалистичной манере: хозяйственный мужчина практически под корень отпилил болгаркой средний и безымянный пальцы на левой руке.
«Мужчина был доставлен в приемное отделение Каширской больницы на карете скорой помощи, у него были оторваны два пальца на левой кисти, также имелись раны на других, —
Пациента тут же госпитализировали в травматологию и провели операцию по реплантации (хирургическому приживлению) потерянных пальцев.
Операция прошла успешно
«После хирургической обработки ран мы зафиксировали пальцы в функционально выгодном положении при помощи спиц, — рассказал заведующий травматологическим отделением Каширской больницы Константин Смирнов. — Затем восстановили сосуды, сшили вены, артерии, тем самым восстановили функции кисти. Операция прошла успешно и заняла около двух с половиной часов».
Врачи больницы обращают внимание, что пациент вовремя обратился за помощью, поэтому хирурги успешно провели реплантацию пальцев и сохранили мужчине подвижность кисти. Пациент чувствует себя хорошо, после реабилитации его выпишут.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с электроинструментами.
Травматолог-ортопед, подиатр, член ассоциации АОTrauma, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, ВолгГМУ.Личный сайт
«Несоблюдение техники безопасности при работе с болгаркой приводит на прием к травматологу-ортопеду пациентов с массивными ранами стоп и кистей рук, повреждениями сухожилий и нервов, переломами костей и даже травматическими ампутациями, — ранее рассказал врач-травматолог Илья Володин. — Это весьма тяжелые повреждения, лечение которых довольно длительное и сложное, и нужен очень опытный травматолог, который вернет целостность тканям. Поэтому при работе со столь опасным инструментом недопустим алкоголь и отсутствие защитных очков, перчаток. Предельная собранность тоже не помешает».
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о счастливом спасении в Подмосковье. Молодой человек упал на полутораметровую арматуру с высоты второго этажа. Железный прут пробил ему шею насквозь, но, к счастью, не задел жизненно важных органов. Парень буквально родился в рубашке, признали врачи, осмотревшие рану.