Врачи из Каширы за 2,5 часа пришили мужчине отрезанные болгаркой пальцы

«Несоблюдение техники безопасности при работе с болгаркой приводит на прием к травматологу-ортопеду пациентов с массивными ранами стоп и кистей рук, повреждениями сухожилий и нервов, переломами костей и даже травматическими ампутациями, — ранее рассказал врач-травматолог Илья Володин. — Это весьма тяжелые повреждения, лечение которых довольно длительное и сложное, и нужен очень опытный травматолог, который вернет целостность тканям. Поэтому при работе со столь опасным инструментом недопустим алкоголь и отсутствие защитных очков, перчаток. Предельная собранность тоже не помешает».