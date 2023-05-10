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Врачи из Каширы за 2,5 часа пришили мужчине отрезанные болгаркой пальцы

Майские выходные чуть не закончились трагично для хозяйственного мужчины из подмосковной Каширы. Работая болгаркой, он попал себе по левой руке и отрезал два пальца. Врачи смогли вернуть их на место. Пальцы пациент привез с собой — в банке.

10 мая 2023
Врачи из Каширы за 2,5 часа пришили мужчине отрезанные болгаркой пальцы
Источник:
iStokphoto

56-летний житель Подмосковья сделал себе «козу» из пальцев. Правда, повторить жест рокеров у него получилось при весьма неприятных обстоятельствах и в очень реалистичной манере: хозяйственный мужчина практически под корень отпилил болгаркой средний и безымянный пальцы на левой руке.

«Мужчина был доставлен в приемное отделение Каширской больницы на карете скорой помощи, у него были оторваны два пальца на левой кисти, также имелись раны на других, — рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области. — Как выяснилось, травму он получил при неосторожном обращении с болгаркой. Пальцы мужчина привез с собой в банке».

Пациента тут же госпитализировали в травматологию и провели операцию по реплантации (хирургическому приживлению) потерянных пальцев.

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Операция прошла успешно

«После хирургической обработки ран мы зафиксировали пальцы в функционально выгодном положении при помощи спиц, — рассказал заведующий травматологическим отделением Каширской больницы Константин Смирнов. — Затем восстановили сосуды, сшили вены, артерии, тем самым восстановили функции кисти. Операция прошла успешно и заняла около двух с половиной часов».

Врачи из Каширы за 2,5 часа пришили мужчине отрезанные болгаркой пальцы
Фото до и после операции
Источник:
mz.mosreg.ru

Врачи больницы обращают внимание, что пациент вовремя обратился за помощью, поэтому хирурги успешно провели реплантацию пальцев и сохранили мужчине подвижность кисти. Пациент чувствует себя хорошо, после реабилитации его выпишут.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с электроинструментами.

Илья Володин
Травматология, ортопедия

Травматолог-ортопед, подиатр, член ассоциации АОTrauma, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, ВолгГМУ.

«Несоблюдение техники безопасности при работе с болгаркой приводит на прием к травматологу-ортопеду пациентов с массивными ранами стоп и кистей рук, повреждениями сухожилий и нервов, переломами костей и даже травматическими ампутациями, — ранее рассказал врач-травматолог Илья Володин. — Это весьма тяжелые повреждения, лечение которых довольно длительное и сложное, и нужен очень опытный травматолог, который вернет целостность тканям. Поэтому при работе со столь опасным инструментом недопустим алкоголь и отсутствие защитных очков, перчаток. Предельная собранность тоже не помешает».

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о счастливом спасении в Подмосковье. Молодой человек упал на полутораметровую арматуру с высоты второго этажа. Железный прут пробил ему шею насквозь, но, к счастью, не задел жизненно важных органов. Парень буквально родился в рубашке, признали врачи, осмотревшие рану. 

Автор текста:Анна Майская
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