В Казани врачи спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце

49-летний мужчина чуть не погиб во время операции на сердце в Республиканской клинической больнице Татарстана. К счастью, команде врачей удалось его спасти.
Житель Казани сам «сдался» медикам, он пришел в амбулаторию в селе Песчаные Ковали, что находится недалеко от столицы Татарстана. Мужчина рассказал врачам, что почувствовал себя плохо, когда забирал ребенка из школы, у него резко заболело сердце. В амбулатории предположили, что у мужчины инфаркт, оказали ему первую помощь и тут же отправили на скорой в Казань, в республиканскую больницу.
Остановилось сердце — и так 16 раз
Еще в приемном покое больницы пациенту стало хуже: у него пропало давление и сердечный ритм. Врачи тут же провели необходимые реанимационные действия и срочно отправили казанца на операционный стол.
«Мужчину пришлось реанимировать шестнадцать раз, в том числе во время операции, каждый раз используя дефибриллятор, — рассказали
К счастью, мужчину удалось поставить на ноги. На днях пациента в удовлетворительном состоянии выписали домой.
Признаки инфаркта
Инфаркт всегда случается внезапно. Человек может чувствовать самые разные его симптомы, чаще всего — жжение и боль в груди, которая может отдавать в руку или под лопатку, сильную слабость, холодный липкий пот. Возникают они, как правило, после быстрой ходьбы, физической или эмоциональной перегрузки.
Но есть и нетипичные признаки инфаркта. О них ранее «Доктору Питеру» рассказала кардиолог Ирина Литвякова:
сухой кашель, удушье, ощущение сдавленности грудной клетки;
боль в животе, изжога, вздутие живота, напряжение мышц брюшной стенки;
боли в области нижней челюсти или грудного отдела позвоночника.
Важно, что у пациентов с диабетом инфаркт и вовсе может протекать бессимптомно.
А вот предупреждающим признаком, что в ближайшие дни или недели у вас может случиться инфаркт, врачи называют очень сильную потливость.
«Вас должно особенно насторожить, если раньше вы не страдали от этой проблемы, но вдруг начали резко сильно потеть. При этом вы не занимаетесь спортом, вам не жарко, но по спине и груди все равно катятся капли холодного пота», — цитирует издание
Чтобы не получить инфаркт, врачи рекомендуют регулярно проводить проверку здоровья, даже если у вас ничего не болит. Нередко сердечно-сосудистые заболевания протекают без каких-либо симптомов. В группе риска пациенты с хроническими заболеваниями, лишним весом, курящие и злоупотребляющие алкоголем, мало двигающиеся и увлекающиеся фастфудом.