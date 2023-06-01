В Казани врачи спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце

Житель Казани сам «сдался» медикам, он пришел в амбулаторию в селе Песчаные Ковали, что находится недалеко от столицы Татарстана. Мужчина рассказал врачам, что почувствовал себя плохо, когда забирал ребенка из школы, у него резко заболело сердце. В амбулатории предположили, что у мужчины инфаркт, оказали ему первую помощь и тут же отправили на скорой в Казань, в республиканскую больницу.