От голода дрожат руки и сердце выпрыгивает из груди: 3 причины, почему так происходит

Многие, возможно, слышали, что ранними симптомами сахарного диабета считаются сердцебиение и тремор рук при голоде. Такие люди, заметив у себя нечто подобное, сразу же думают, что у них сахарный диабет. Другие, наоборот, считают такую реакцию организма на долгое голодание вполне нормальной.

Однако, по словам экспертов издания Sohu, не стоит списывать частое сердцебиение и дрожь в руках при голоде на обычную «физиологию». У этого состояния могут быть причины, которые лучше не игнорировать.

1. Заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа вырабатывает тироксин для поддержания баланса гормонов в нашем организме. При заболеваниях щитовидки возникают эндокринные нарушения и аномальный обмен веществ.

Слишком быстрый метаболизм приводит к гипогликемии — снижению концентрации глюкозы в крови ниже 3,5 ммоль/л. И если вы вовремя не поедите, можете почувствовать дрожь в руках и как сильно стучит ваше сердце.

2. Падение уровня сахара в крови

Сейчас многие, чтобы похудеть, сидят на различных диетах. Если вы долго ограничиваете себя в пище, ваш организм не получит достаточно энергии и уровень сахара в крови обязательно снизится. Может появиться частое сердцебиение и тремор рук. Но как только вы поедите, вам должно стать легче.

Если все так, скорее, это вполне нормальная реакция, и сильно переживать по этому поводу не стоит. Однако если вы поели, но продолжаете чувствовать жажду, учащенное сердцебиение и дрожь в руках, — возможно, речь о предвестниках сахарного диабета. Поэтому не тяните и сходите на прием к эндокринологу.

3. Желудочно-кишечные расстройства

Если ваш организм вырабатывает слишком много желудочного сока, пища будет быстро перевариваться, и вы быстро вновь можете почувствовать себя голодным. Люди, у которых секреция желудочного сока регулярно выше нормы, чувствуют голод тяжелее обычного — вплоть до паники, сильного сердцебиения и дрожания рук.

Между тем, постоянный избыток желудочной кислоты может повреждать слизистую желудка и других отделов ЖКТ. В итоге это чревато развитием осложнений — гастритом, язвенным энтеритом и так далее. Если вы часто замечали голодную дрожь в руках и частое сердцебиение, стоит не только проверить уровень сахара в крови, но и посетить гастроэнтеролога.