Невролог рассказала, где находится та «ложечка», под которой «сосет» при голоде и страхе

«Сосет под ложечкой», — так обычно говорят о неприятных ощущениях, возникающих при сильном голоде, тревоге, волнении. Как объяснила Александра Толстенёва, врач-невролог Гута Клиник, «ложечкой» раньше называли впадину под ребрами над мечевидным отростком грудины. Откуда же берутся эти ощущения?
Врач-невролог Гута Клиник
— В этом месте находятся часть желудка, поджелудочная железа и нервное сплетение. И все они ярко реагируют на стрессовую ситуацию, в том числе и на голод. Например, когда человек сталкивается с острыми ощущениями, опасностью, нервничает или пугается, у него активируется вегетативная нервная система. А она, в свою очередь, усиливает двигательную активность желудка в этой области, — поясняет Александра Толстенёва.
Кроме того, по словам невролога, есть такое понятие, как «мигрирующий моторный комплекс». Это циклическая, стереотипно повторяющаяся сократительная активность желудка в перерывах между пищеварением.
— Третья фаза пищеварения представляет собой как бы вспышку сократительной активности. Она начинается с антрального отдела желудка (самая низко расположенная часть органа. — Прим. ред.) и далее распространяется на всю кишечную трубку. Это так называемый мигрирующий двигательный комплекс (МДК), и мы можем воспринимать эту активность как «сосет под ложечкой», — добавила врач.