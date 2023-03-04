Невролог рассказала, где находится та «ложечка», под которой «сосет» при голоде и страхе

Кроме того, по словам невролога, есть такое понятие, как «мигрирующий моторный комплекс». Это циклическая, стереотипно повторяющаяся сократительная активность желудка в перерывах между пищеварением.

— Третья фаза пищеварения представляет собой как бы вспышку сократительной активности. Она начинается с антрального отдела желудка (самая низко расположенная часть органа. — Прим. ред.) и далее распространяется на всю кишечную трубку. Это так называемый мигрирующий двигательный комплекс (МДК), и мы можем воспринимать эту активность как «сосет под ложечкой» , — добавила врач.