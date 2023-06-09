Протяните руку: как без весов определить для себя здоровую порцию еды

Залог успешного похудения — дефицит калорий. Так что же теперь, даже в кафе со своими весами ходить, чтобы точно измерять количество съеденной пищи? На самом деле
Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют в день съедать:
3–4 порции сложных углеводов;
4–5 порций овощей и зелени;
1–2 порции ягод или фруктов;
2–3 порции белка;
2–3 порции жиров.
Например, ваш кулак приблизительно по объему равен средней чашке. Именно столько фруктов, овощей, злаков рекомендуется съесть за один прием пищи. Другой простой способ отмерить одну порцию — взять один конкретный овощ или фрукт.
Белковые продукты лучше мерить ладонями. Именно столько вам нужно мяса, рыбы или птицы. Порция творога тоже может быть примерно с ладонь и толщиной с мизинец. Такого же размера рекомендуется брать ломоть цельнозернового хлеба.
Орехи очень полезны для вашего здоровья, но вместе с тем и весьма калорийны. Поэтому, чтобы получить порцию растительного белка и ненасыщеных жиров, лучше есть не больше одной горсти продукта.
Кстати, о жирах: чтобы отмерить порцию масла, вам понадобятся ложки. Для растительного — столовая, для сливочного — чайная.
Также для нормального самочувствия нужно не забывать пить достаточно воды. Ее лучше мерить стаканами. Врачи советуют всегда держать стакан или бутылку с водой рядом со своим рабочим местом, так вы не будете забывать о необходимости вовремя пить и избежите обезвоживания.
Кстати
Для того чтобы худеть и при этом не голодать, важно не переусердствовать с дефицитом калорий. Как правильно рассчитать свою норму? Есть простая формула, которая поможет понять, сколько еды вам нужно, чтобы комфортно себя чувствовать и продолжать сбрасывать вес. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.
Иногда бывает, что вы считаете калории, а вес почему-то все равно стоит. Есть несколько причин, почему так происходит. О том, как решить проблему и почему иногда достаточно просто подождать, прочитайте ЗДЕСЬ.