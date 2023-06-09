Протяните руку: как без весов определить для себя здоровую порцию еды

Для того чтобы худеть и при этом не голодать, важно не переусердствовать с дефицитом калорий. Как правильно рассчитать свою норму? Есть простая формула, которая поможет понять, сколько еды вам нужно, чтобы комфортно себя чувствовать и продолжать сбрасывать вес. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.