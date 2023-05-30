Ежедневный душ и защитный крем: почему нам не хватает витамина D от солнца

К тому же чаще всего современные люди работают в помещении и слишком мало времени проводят под солнцем. А еще свою роль играет гигиена: если человек каждый день принимает горячие ванны или использует в душе мыло и гели, то так он вымывает кожное сало — базу для синтеза витамина. И сохранить D3 становится еще сложнее.