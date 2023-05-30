Ежедневный душ и защитный крем: почему нам не хватает витамина D от солнца

В последние годы все чаще и чаще звучат советы следить за уровнем витамина D в организме. И неспроста: дефицит «солнечного витамина» приводит к остеопорозу, потере аппетита, бессоннице, проблемам со зрением.
С другой стороны, косметологи призывают не забывать про крем с SPF-защитой, особенно в летнее время. А не мешает ли солнцезащитный крем получать такой важный витамин? На этот вопрос в своем
По словам специалиста, нанесение средств с SPF действительно необходимо для молодости кожи. Но, увы, крем с отталкивающими минеральными частицами препятствует выработке витамина D. Впрочем, это не означает, что от него нужно отказаться, ведь он не только защищает от преждевременного старения, но и снижает риск развития рака кожи. Однако стоит помнить об этом нюансе.
Как поясняет Павлова, Россия не слишком удобно расположена. Наша страна находится за 42-й параллелью, из-за угла падения солнечных лучей нам куда сложнее выработать витамин D3, именно поэтому мы так подвержены его дефициту.
К тому же чаще всего современные люди работают в помещении и слишком мало времени проводят под солнцем. А еще свою роль играет гигиена: если человек каждый день принимает горячие ванны или использует в душе мыло и гели, то так он вымывает кожное сало — базу для синтеза витамина. И сохранить D3 становится еще сложнее.
Ученые уже давно установили: прием витамина D3 нужен круглый год. Продолжительный прием необходимых доз холекальциферола снижает риск нейродегенеративных болезней. Еще этот витамин укрепляет иммунитет и активирует клетки, которые помогают бороться с вирусами и бактериями.
Большое количество исследований о значении витамина D3 для здоровья появилось во время пандемии коронавируса. Его, разумеется, нельзя считать лекарством от всех болезней. Однако факт очевиден: практически всем жителям нашей страны этого вещества не хватает. Поэтому лучше сдать анализы, посоветоваться с врачом и урегулировать этот вопрос, резюмирует Павлова.