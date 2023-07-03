Грязнее сиденья унитаза: что происходит с наволочкой, если не стирать ее неделю

Кровать — это то место, в которой мы проводим треть своей жизни. Некоторые — больше, потому что едят, смотрят сериалы и даже работают, не вставая с постели. Но мало кто задумывается, что кровать должна быть не только комфортной, но и безопасной для нашего здоровья.