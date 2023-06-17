Ухо, горло, живот: 3 опасных типа инфекций, которыми можно легко заразиться летом

Летом жаркая погода расслабляет и будто притягивает определенные проблемы со здоровьем. Немалую роль в статистике играют различные инфекции. Чаще всего они связаны с подпорченной пищей или незрелыми овощами, фруктами, собственной беспечностью людей, которые пренебрегают правилами личной гигиены.
Но помимо них есть и ряд других инфекций, которые могут омрачить отдых и поездки на природу, на дачу. Какие опасности подстерегают всех, кто отдыхает на природе, рассказал «Доктору Питеру» Роман Иванов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)Личный сайт
Лидеры списка — кишечные инфекции
Летом часто бывает всплеск кишечных инфекций, возбудителями которых становятся различные патогенные бактерии. Подхватить болезнетворные микробы можно где угодно, но чаще всего их источниками становятся грязная вода и немытые продукты. Самые распространенные кишечные инфекции — дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф. Как правило, признаки кишечных инфекций мало специфичны, однако в некоторых случаях могут отмечаться характерные симптомы.
Дизентерия (шигеллез) обычно начинается остро: у человека повышается температура, сильно болит живот, развивается диарея со слизью и кровью. Характерны болезненные мучительные позывы к дефекации, которые часто носят ложный характер.
Сальмонеллез проявляет себя частой рвотой. Если заболевание протекает в легкой форме, то температура может остаться в норме. Но если интоксикация серьезная, то температура поднимается до 39 °C и выше. При этом у человека появляется зловонный пенистый стул, развивается обезвоживание.
Брюшной тиф — это один из видов сальмонеллеза. Чаще всего болезнь развивается медленно. Первыми симптомами становятся слабость, озноб, головная боль. Через пару дней присоединяются метеоризм, диарея, жар.
Важна полноценная профилактика
Чтобы избежать кишечных инфекций, нужно придерживаться базовых правил обработки продуктов. Овощи, фрукты, зелень и ягоды нужно тщательно промывать перед употреблением, мясо и рыбу — термически обрабатывать до полной готовности. Также нельзя пить воду из водопровода или сомнительных источников. И по возможности лучше отказаться от напитков со льдом: подхватить кишечную инфекцию можно даже с безобидных на первый взгляд кубиков льда (их часто делают из некачественной воды).
Ухо, горло, нос...
Еще одна группа традиционных летних недугов — ЛОР-заболевания, прежде всего ангина и отит. Ангина, точнее, острый тонзиллит — воспаление одной или нескольких миндалин, вызванное бактериями: бета-гемолитическим стрептококком, золотистым стафилококком, пневмококком.
В норме организм справляется с этой инфекцией. Но если съесть большую порцию мороженого или выпить стакан ледяной газировки, то местный иммунитет снизится, а бактерии начнут активно размножаться. Яркие признаки ангины — сильная боль в горле, повышение температуры, увеличение миндалин, шейных и подчелюстных лимфоузлов.
Другая типично летняя проблема — отит, острое или хроническое воспаление уха. Как и ангина, отит может быть вызван резким перепадом температур. Так бывает, если после жаркой улицы оказаться в помещении, где на полную мощность работают кондиционеры. Кроме того, болезнь может спровоцировать купание в грязных водоемах или бассейнах. Симптомы отита: заложенность и боль в ухе, ощущение, что внутри уха что-то бурлит, стреляет или переливается.
Чтобы избежать неприятных болезней, которые надолго выведут из строя и не дадут насладиться летними деньками, следует избегать загрязненных озер и рек и не пить ледяные напитки.
Проблемы кожи летом
Также летом выше риск заболеть дерматологическими заболеваниями, такими, например, как стригущий лишай или, как его называют по-научному, дерматофития. Возбудители стригущего лишая — грибы-дерматофиты. Они отлично размножаются в условиях повышенной влажности и легко передаются от человека к человеку через близкий контакт, например во время объятий, при использовании общего постельного белья и полотенец. Кроме того, заразиться стригущим лишаем можно от бродячих животных — кошек или собак.
Чтобы снизить риск развития лишая, следует регулярно и тщательно мыть руки, особенно после возвращения с улицы, не прикасаться к бродячим животным, не использовать чужие предметы гигиены, в бассейнах и раздевалках обязательно надевать тапочки и споласкивать их с мылом после возвращения домой.