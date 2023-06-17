Ухо, горло, живот: 3 опасных типа инфекций, которыми можно легко заразиться летом

Чтобы избежать кишечных инфекций, нужно придерживаться базовых правил обработки продуктов. Овощи, фрукты, зелень и ягоды нужно тщательно промывать перед употреблением, мясо и рыбу — термически обрабатывать до полной готовности. Также нельзя пить воду из водопровода или сомнительных источников. И по возможности лучше отказаться от напитков со льдом: подхватить кишечную инфекцию можно даже с безобидных на первый взгляд кубиков льда (их часто делают из некачественной воды).