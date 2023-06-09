Лето без стресса: как защитить кожу от воздействия солнца и при этом лучше выглядеть

«Я уже говорила о тех рисках и необратимых изменениях, в том числе на клеточном уровне, которые влечёт за собой загар. Поэтому считаю, что здоровым он быть не может, — уверена Ирина Орлова. — По поводу искусственного загара: здесь уже решать вам, но не забывайте о солнцезащитных средствах. Солярии на сегодняшний день, к сожалению, востребованы. Почему «к сожалению»? Потому что это стресс для кожи и риск преждевременного старения .