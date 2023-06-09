Лето без стресса: как защитить кожу от воздействия солнца и при этом лучше выглядеть

Под защитой
Главным вызовом для кожи и волос летом является — и это не секрет — солнце.
«С ним нужно уметь дружить и защищать кожу и волосы: не забывать использовать кремы с SPF даже в городе, уже не говоря об активном солнце на отдыхе, — напоминает Ирина Орлова, к.м.н. врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники Пирогова. — Перед поездкой в отпуск неплохо бы заранее подготовить кожу — например, с помощью биоревитализации. Всем любителям солнечных ванн нужно помнить, что загар — самый мощный фактор, который вызывает возрастные изменения. Солнце может провоцировать развитие новообразований на коже, причем не сразу, а спустя несколько лет, а также различные кожные заболевания: акне, розацеа, кожная волчанка.
Кандидат медицинских наук, врач-трихолог, дерматовенеролог, косметолог клиники Пирогова
Волосы тоже надо защищать от солнца. По словам эксперта, они в большей части состоят из белка, который очень чувствителен к нагреву и перегреву, а значит, к разрушению. Рекомендации следующие:
используйте солнцезащитные спреи с SPF-защитой для волос;
пользуйтесь головными уборами, они предохранят волосы от иссушения и необходимости дальнейшего их восстановления;
если вы купаетесь в море и ныряете с головой, обязательно ополаскивайте волосы пресной водой.
Отсюда следуют особенности ухода за кожей и волосами в летнем сезоне. Естественно, что must have являются кремы с SPF. Также хорошо добавить к ежедневному уходу термальную воду: она освежает, увлажняет кожу и создает хорошую защиту за счет концентрации минеральных компонентов в ее составе, пояснила Ирина Орлова.
К основным последствиям, которые может вызвать неправильный уход, можно отнести сухость и ломкость волос, пигментацию, раздражение и потерю тонуса кожи, говорит Сергей Стройков, предприниматель, основатель компании «АСВОМЕД».
Специалисты-дерматологи рекомендуют пациентам остерегаться солнца и сохранять аристократическую бледность лица.
«Я уже говорила о тех рисках и необратимых изменениях, в том числе на клеточном уровне, которые влечёт за собой загар. Поэтому считаю, что здоровым он быть не может, — уверена Ирина Орлова. — По поводу искусственного загара: здесь уже решать вам, но не забывайте о солнцезащитных средствах. Солярии на сегодняшний день, к сожалению, востребованы. Почему «к сожалению»? Потому что это стресс для кожи и риск преждевременного старения.
Прежде чем воспользоваться солярием, она рекомендует уточнить, как часто он проходит техническое обслуживание, соблюдать рекомендации по длительности процедуры и обязательно пользоваться защитой.
Летний уход
Летом рекомендуется проводить процедуры, которые не провоцируют пигментацию и не имеют реабилитационного периода.
Предприниматель, основатель компании «АСВОМЕД»Карточка эксперта
«Стоит обратить внимание на увлажняющие и восстанавливающие процедуры — как профессиональные, так и домашние, — говорит Сергей Стройков. — Использовать активные сыворотки, регулярно делать маски, не забывать про прием витаминов и регулярно использовать SPF-защиту для волос, чтобы избежать нежелательной седины».
По его словам, кожа скажет спасибо за инъекции низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и биоревитализирующих витаминных коктейлей. Среди современных технологий он отмечает также PRP-терапию (плазмотерапию), которая охватывает дерматологию, косметологию, стоматологию, хирургию, спортивную медицину, трихологию.
«PRP-терапия помогает организму восстанавливаться за счет использования собственных резервов, что может использоваться как для поддержки местного кожного иммунитета, так и в профилактике алопеции», — пояснил Сергей Стройков.
«Мезотерапия без инъекций Dermadrop, гидропилинг HydraFacial, SMAS-лифтинг, микротоковая терапия, — перечисляет возможные летом процедуры Ирина Орлова. — Летом можно делать и инъекции — как контурную пластику, так и биоревитализацию. И, конечно, не забываем о теле и продолжаем курсы процедур „Эндосфера"-терапии, антицеллюлитные процедуры на аппарате EMTone и прокачку мышц EMSculpt».
Летом, по словам Сергея Стройкова, стоит обратить внимание на стимулирующие и восстанавливающие процедуры для кожи лица и тела: микротоковую терапию, радиоволной лифтинг, фотодинамическую терапию с фотосенсибилизаторами для восстановления эпидермального барьера, механо-вакуумный и ручной массаж, волновую терапию, ну и, конечно, на эстетические уходы, направленные на глубокое увлажнение и питание кожи.
Ирина Орлова также напоминает, что волосы уже сейчас нужно готовить к самому непростому для них периоду, осенне-зимнему, чтобы предотвратить их выпадение. С этим помогут справиться курсы мезотерапии кожи головы, которые насыщают волосы витаминами и микроэлементами, аминокислотами и укрепляют волосяные фолликулы.
Планируем отпуск с косметологом
Если вы делаете какие-то регулярные косметологические процедуры, то важно продумать и спланировать их график с врачом, чтобы подготовка к отпуску не носила спонтанный характер, говорит Ирина Орлова.
«Например, биоревитализацию лучше сделать за две-три недели до поездки. Не стоит выполнять какие-либо инъекции непосредственно перед перелетом, закладывайте на период реабилитации две-три недели. Дело в том, что во время полета мы склонны к отечности, а это может сказаться на эстетическом эффекте от процедур».
Нежелательно также проводить аппаратные методики, повреждающие кожу, накануне поездок на солнце, это будет провоцировать пигментацию и более выраженную реактивность сосудов.
«Перед отпуском стоит прекратить курс лазерной терапии, особенно эпиляции, — считает Сергей Стройков. — Не стоит делать лазерную коррекцию и выводить татуировки. Ультрафиолет на чувствительной коже быстро и непредсказуемо вызывает ожоги кожи. И что очень важно, он провоцирует появление гиперпигментации. Так что, например, делать пилинги, чтобы потом одним днем на солнце перечеркнуть весь результат и получить пятна, которые очень тяжело корректировать, — не лучшая перспектива».
Не надо, по его словам, обращаться и к аппаратной косметологии, которая подразумевает нарушение целостности кожи. Например, удаление сосудов и пигментных пятен при помощи высокоинтенсивного света (фототерапии). «Из-за активного воздействия солнца эти проблемы могут вернуться и даже усилиться», — пояснил он и добавил, что, возможно, надо отложить пластические операции.
Отложим до осени
Есть процедуры, которые в принципе делать летом не рекомендуется.
«Лучше отказаться от различных сывороток с кислотами, если только они не рекомендованы в обязательном порядке и применяются под контролем врача, — отмечает Ирина Орлова. — В любом случае их нельзя наносить в первой половине дня, а надо применять вечером».
Сергей Стройков рассказывает, что весной стоит закончить курс химических пилингов с кислотами, а также лазерной и фототерапии, чтобы не травмировать эпидермис и не спровоцировать нежелательную пигментацию.
«Летом завершается сезон пилингов и других агрессивных методик, связанных с лазерной шлифовкой, то есть с каким-либо ее повреждением, — соглашается Ирина Орлова. — К этим процедурам мы вернемся осенью. Если вам все же необходимо выполнить такую процедуру, ее можно провести при условии, что вы будете избегать солнца».
Новинки и технологии
Поскольку эстетика и медицина неразрывно связаны, то для стимулирования процессов в соединительной ткани применяется хорошо знакомая всем физиотерапия, рассказывает Сергей Стройков.
Так, для лифтинга кожи и лица используются механо-вакуумный и вакуумный массажи. Во время процедуры одновременно происходит стимуляция не только соединительной ткани, за счет чего клетки обогащаются кислородом и стимулируется выработка коллагена, но и лимфатической системы: это дает отток лишней жидкости из клеток и уменьшение объемов, причем не только в зоне проработки, а в целом в теле.
Одной из новинок, давно признанных в реабилитации, в эстетической медицине стала ударно-волновая терапия, добавил Стройков.
«Это мощнейший энергетический заряд для восстановления физиологии клетки: улучшается цвет кожи, восстанавливается рельеф, формируется контуринг, уходят объемы. Это топ-технология для коррекции целлюлита. Кроме того, отличная подготовка ко всем инъекционным процедурам, а также хирургическим операциям: ткань оздоравливается — и регенерация пройдет намного быстрее».
Для того чтобы быстро подтянуть кожу тела, стоит обратить внимание на высокоинтенсивную магнитную стимуляцию, которая формирует контуры за счет сокращения мышц и может в какой-то мере стать альтернативой тренировкам в зале.
Еще один способ для решения проблем дряблости кожи и сниженного тургора — метод направленной контактной диатермии, которая передает высокочастотную электромагнитную энергию через биологические структуры организма, создавая выборочное направленное прогревание ткани, широко известный как радиоволновой лифтинг. Сергей Стройков отмечает, что она подходит как для лица, так и для тела.
Для решения проблем, связанных с воспалительными процессами, лечения псориаза и розацеа используется фотодинамическая терапия — лечение светом разных длин волн с применением активных средств с растительными экстрактами стимулирующего действия. Например, для лифтинга и регенерации применяют красный и оранжевый цвет, для раздраженной кожи — желтый, а для коррекции акне — синий.
Еще один инструмент для повышения иммунитета кожи и улучшения кровообращения — криотермальная терапия, причем использоваться может как контактная криотерапия за счет локального механического охлаждения, так и комплексное воздействие жидким азотом в специальных криосаунах.
Сергей Стройков подчеркнул, что все эти технологии не травмируют кожный покров, не требуют реабилитации, безболезненны для пациента и у них есть медицинское обоснование.
При всем этом он подчеркнул, что важное значение имеет грамотная диагностика заболеваний. Вишенкой на торте сейчас стала денситометрическая диагностика (DEXA), которая считается на сегодняшний день самым точным анализом состава тела и поможет в назначении какого-либо лечения. В первую очередь DEXA показывает уровень жировой массы — количество и вес абдоминального и висцерального жиров, а также анализ минерального состава костей помимо количества воды. «Это кардинально новый взгляд на диагностику, а соответственно, и комплексный подход к терапии не только в коррекции фигуры, но и эндокринных заболеваний», — подчеркнул Стройков.
На основе точной диагностики специалист подбирает программу терапии, основанную на физиологии тела. В первую очередь это лимфодренаж, а в качестве помощников — виброкомпрессия, вакуумная компрессия и механо-вакуумный массаж, затем стимуляция — ударно-волновая и фотодинамическая терапия и, наконец, закрепление результата — диатермическая терапия.