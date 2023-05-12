Токсиколог Водовозов рассказал, что будет, если заливать в увлажнитель воздуха воду из-под крана

Счастливые обладатели увлажнителей воздуха, как правило, заправляют в полезный домашний прибор обычную водопроводную воду. Да что говорить, даже в респираторные устройства для промывания носа мы заливаем воду из-под крана. И многим в голову не приходит об этом задумываться.
Между тем ученые выяснили, что в получаемых при использовании увлажнителей аэрозолях можно обнаружить внушительный и далеко не безопасный «зоопарк» — возбудителей инфекций и различные загрязнители.
«Водопроводная вода нестерильна, и ее использование в домашних приборах может привести к заражению болезнетворными микроорганизмами, передающимися через воду», —
В воде — пожирающие мозг амебы и смертельные легионеллы
«Около четверти опрошенных участников исследования признались, что пользуются обычной водопроводной водой для заправки различных респираторных устройств, —
Это, в частности, золотистый стафилококк, который вызывает различные заболевания у детей, синегнойная палочка и ее ближайшие родственники, грамотрицательный кокк (причина инфекций уха), клебсиелла, вызывающая пневмонию, и даже способные пожирать мозг амебы Naegleria fowleri и опаснейшие легионеллы, убивающие людей.
Да, в России вода в кране, конечно, не так опасна, как в США, признает токсиколог.
«Нам немного попроще в наших умеренных российских широтах, — констатирует Алексей Водовозов. — Тут неглерии (амебы Naegleria fowleri. — Ред.) по водопроводам не шастают, и даже легионеллы заглядывают все же изредка».
Реальные случаи
«Доктор Питер» уже рассказывал о случае, который произошел во Флориде. Мужчина умер из-за пожирающей мозг амебы — он промывал нос водой из-под крана. Эти паразиты хорошо себя чувствуют в теплой воде, а особенно активно размножаются при температуре от 30 градусов.
О том, как может убить человека бактерия легионелла, наше издание тоже рассказывало. Она вызывает легионеллез, или «болезнь легионеров», которая по симптоматике похожа на грипп, но нередко приводит к бактериальной пневмонии.
Недавно от бактерии погибли сразу шесть человек. Случай произошел в Аргентине. Но, например, в Петербурге тоже фиксировались единичные случаи заболевания. Источником заражения могут быть кондиционеры и домашние системы нагрева воды.
Как обезопасить себя
«При использовании увлажнителей воздуха и устройств для промывания носа стоит пользоваться специально подготовленной водой, — рекомендует врач. — Лучше всего — стерильной (водой для инъекций, например), дистиллированной, либо охлажденной кипяченой. Также можно применять обработанную ультрафиолетом воду — минимум 45 секунд или по инструкции производителя».
Для увлажнителей и для промывания носа подойдет и бутилированная вода, отмечает токсиколог.