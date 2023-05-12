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Токсиколог Водовозов рассказал, что будет, если заливать в увлажнитель воздуха воду из-под крана

Не всякая вода одинаково полезна. В некоторой можно обнаружить целый зоопарк. Врач предупреждает, почему нельзя промывать нос водой из-под крана и что будет, если заливать в увлажнители воздуха обычную водопроводную воду.

12 мая 20234
увлажнитель вода
Источник:
iStockphoto

Счастливые обладатели увлажнителей воздуха, как правило, заправляют в полезный домашний прибор обычную водопроводную воду. Да что говорить, даже в респираторные устройства для промывания носа мы заливаем воду из-под крана. И многим в голову не приходит об этом задумываться.

Между тем ученые выяснили, что в получаемых при использовании увлажнителей аэрозолях можно обнаружить внушительный и далеко не безопасный «зоопарк» — возбудителей инфекций и различные загрязнители.

«Водопроводная вода нестерильна, и ее использование в домашних приборах может привести к заражению болезнетворными микроорганизмами, передающимися через воду», — говорится в публикации на сайте CDC — Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Алексей Водовозов
Медицина

Терапевт, токсиколог, медицинский блогер

В воде — пожирающие мозг амебы и смертельные легионеллы

«Около четверти опрошенных участников исследования признались, что пользуются обычной водопроводной водой для заправки различных респираторных устройств, — комментирует статью врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. — При этом в аэрозолях, которые из такой воды получали, обнаруживались в измеримых концентрациях возбудители и различные загрязнители».

Это, в частности, золотистый стафилококк, который вызывает различные заболевания у детей, синегнойная палочка и ее ближайшие родственники, грамотрицательный кокк (причина инфекций уха), клебсиелла, вызывающая пневмонию, и даже способные пожирать мозг амебы Naegleria fowleri и опаснейшие легионеллы, убивающие людей.

Да, в России вода в кране, конечно, не так опасна, как в США, признает токсиколог.

«Нам немного попроще в наших умеренных российских широтах, — констатирует Алексей Водовозов. — Тут неглерии (амебы Naegleria fowleri. — Ред.) по водопроводам не шастают, и даже легионеллы заглядывают все же изредка».

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Реальные случаи

«Доктор Питер» уже рассказывал о случае, который произошел во Флориде. Мужчина умер из-за пожирающей мозг амебы — он промывал нос водой из-под крана. Эти паразиты хорошо себя чувствуют в теплой воде, а особенно активно размножаются при температуре от 30 градусов.

О том, как может убить человека бактерия легионелла, наше издание тоже рассказывало. Она вызывает легионеллез, или «болезнь легионеров», которая по симптоматике похожа на грипп, но нередко приводит к бактериальной пневмонии.

Недавно от бактерии погибли сразу шесть человек. Случай произошел в Аргентине. Но, например, в Петербурге тоже фиксировались единичные случаи заболевания. Источником заражения могут быть кондиционеры и домашние системы нагрева воды.

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Как обезопасить себя

«При использовании увлажнителей воздуха и устройств для промывания носа стоит пользоваться специально подготовленной водой, — рекомендует врач. — Лучше всего — стерильной (водой для инъекций, например), дистиллированной, либо охлажденной кипяченой. Также можно применять обработанную ультрафиолетом воду — минимум 45 секунд или по инструкции производителя». 

Для увлажнителей и для промывания носа подойдет и бутилированная вода, отмечает токсиколог.

Автор текста:Анна Майская
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