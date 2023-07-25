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Психолог Лабковский назвал фразу, которую никогда не скажут люди со здоровой психикой

Распознать человека, у которого нет проблем с психикой и самооценкой, совсем не сложно. И нет, это не те, кто всегда улыбаются и смеются, предупреждает психолог.

25 июля 2023
Психолог Лабковский назвал фразу, которую никогда не скажут люди со здоровой психикой
Источник:
IStockphoto

Наше психологическое здоровье влияет на все: на здоровье и самочувствие, на то, в каком настроении мы станем просыпаться, как будет складываться наша карьера и личная жизнь. Чем увереннее в себе человек, тем больше к нему тянутся люди. Это происходит бессознательно.

Как распознать психологически здорового человека? На кого можно ориентироваться? Рассказывает психолог Михаил Лабковский.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

«Как вы представляете себе психологически здоровых людей? Как счастливчиков, у которых всегда хорошее настроение и широкая улыбка на лице? Если да, то вы точно ошибаетесь. Те, кто ходят с „прилипшей“ улыбкой и якобы всегда счастливы, — это люди, которые на самом деле запретили себе злость и грусть. Поверьте мне, такие ограничения ни к чему хорошему не приведут», — уверен Михаил Лабковский.

Тогда кто они, психологически здоровые «экземпляры»? Может быть, это люди, добившиеся колоссального успеха? К таким обычно причисляют:

  • звезд;

  • бизнесменов;

  • моделей, которые получили всемирную славу.

Нет, такие люди часто выбирают не себя и свое счастье. Опять неверное представление. Многие из них стремятся к превосходству и обожанию, а внутри страдают от неуверенности.

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Здоровые люди другие. Они:

  • плачут;

  • проигрывают;

  • испытывают страх и сомневаются;

  • радуются и смеются.

Не поверите, но иногда они позволяют себе просто лежать и ничего не делать. И при этом не испытывают никакого психологического дискомфорта, не корят себя за безделье!

«Они живут целым спектром эмоций: разрешают себе быть неидеальными и не стремятся покорить мир. Им доступно настоящее, а не искусственное чувство счастья. Они наслаждаются своей работой, а не измываются над собой ради результата», — говорит Михаил Лабковский.

По словам психолога, уверенный в себе человек не позволит нарушить свои личные границы и не будет тратить время на подобных собеседников.

Еще одна вещь, которую обычно не делают люди с нормальной самооценкой, — не отвечают на комплименты и похвалу фразами в духе «Да что ты, на самом деле все не так». Если вам сказали, что сегодня вы прекрасно выглядите, — не переубеждайте собеседника в обратном, просто поблагодарите его за теплые слова.

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Кстати

Бывает, что человек своими руками уничтожает собственную самооценку, гнобит себя и унижает. Как такое поведение вредит ментальному здоровью и как научиться жить по другим правилам, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Иногда проблемы с самооценкой могут быть симптомом перенесенной болезни. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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