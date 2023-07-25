Психолог Лабковский назвал фразу, которую никогда не скажут люди со здоровой психикой

Наше психологическое здоровье влияет на все: на здоровье и самочувствие, на то, в каком настроении мы станем просыпаться, как будет складываться наша карьера и личная жизнь. Чем увереннее в себе человек, тем больше к нему тянутся люди. Это происходит бессознательно.
Как распознать психологически здорового человека? На кого можно ориентироваться? Рассказывает психолог Михаил Лабковский.
«Как вы представляете себе психологически здоровых людей? Как счастливчиков, у которых всегда хорошее настроение и широкая улыбка на лице? Если да, то вы точно ошибаетесь. Те, кто ходят с „прилипшей“ улыбкой и якобы всегда счастливы, — это люди, которые на самом деле запретили себе злость и грусть. Поверьте мне, такие ограничения ни к чему хорошему не приведут», — уверен Михаил Лабковский.
Тогда кто они, психологически здоровые «экземпляры»? Может быть, это люди, добившиеся колоссального успеха? К таким обычно причисляют:
звезд;
бизнесменов;
моделей, которые получили всемирную славу.
Нет, такие люди часто выбирают не себя и свое счастье. Опять неверное представление. Многие из них стремятся к превосходству и обожанию, а внутри страдают от неуверенности.
Здоровые люди другие. Они:
плачут;
проигрывают;
испытывают страх и сомневаются;
радуются и смеются.
Не поверите, но иногда они позволяют себе просто лежать и ничего не делать. И при этом не испытывают никакого психологического дискомфорта, не корят себя за безделье!
«Они живут целым спектром эмоций: разрешают себе быть неидеальными и не стремятся покорить мир. Им доступно настоящее, а не искусственное чувство счастья. Они наслаждаются своей работой, а не измываются над собой ради результата», — говорит Михаил Лабковский.
По словам психолога, уверенный в себе человек не позволит нарушить свои личные границы и не будет тратить время на подобных собеседников.
Еще одна вещь, которую обычно не делают люди с нормальной самооценкой, — не отвечают на комплименты и похвалу фразами в духе «Да что ты, на самом деле все не так». Если вам сказали, что сегодня вы прекрасно выглядите, — не переубеждайте собеседника в обратном, просто поблагодарите его за теплые слова.
Кстати
Бывает, что человек своими руками уничтожает собственную самооценку, гнобит себя и унижает. Как такое поведение вредит ментальному здоровью и как научиться жить по другим правилам, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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