Психолог Лабковский назвал фразу, которую никогда не скажут люди со здоровой психикой

«Как вы представляете себе психологически здоровых людей? Как счастливчиков, у которых всегда хорошее настроение и широкая улыбка на лице? Если да, то вы точно ошибаетесь. Те, кто ходят с „прилипшей“ улыбкой и якобы всегда счастливы, — это люди, которые на самом деле запретили себе злость и грусть. Поверьте мне, такие ограничения ни к чему хорошему не приведут», — уверен Михаил Лабковский.