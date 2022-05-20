Что делать, если вы долгое время страдаете от плохого настроения? Не стоит обращать проблему без внимания, если негативные чувства не оставляют вас более двух недель или если они не отпускают в течение всего дня.

Лучше обратиться за помощью к специалистам: психолог поможет разобраться в себе, а терапевт поможет выяснить, не вызвано ли ваше состояние нехваткой тех или иных витаминов, или проблемами с нервной системой — как известно, COVID-19 наносит по ней удар.

К сожалению, пока не существует тестов для определения постковида. Однако распознать это состояние можно по следующим симптомам (могут проявляться и вместе, и по отдельности):

постоянная усталость;

сбивчивое дыхание;

боль в груди;

проблемы с памятью и концентрацией («мозговой туман»);

трудности со сном (бессонница);

учащенное сердцебиение;

головокружение;

ощущение покалывания в конечностях;

боль в суставах;

шум в ушах, боль в ушах;

диарея, боли в животе, потеря аппетита;

высокая температура, кашель, головные боли, боль в горле, изменения обоняния или вкуса;

сыпь.

Когда постковид может проявить себя? Если сам вирус представляет опасность, как правило, в течение 1-2 недель после заражения, то постковидный синдром в среднем проявляет себя через 4-6 месяцев после того, как вы переболели. Однако в тяжелых случаях это состояние может растянуться до 11 месяцев.