Пандемия коронавируса, конечно, еще не подошла к окончательному финалу, однако сейчас болеть стали куда меньше, ограничения тоже почти все уже сняты. При этом последствия болезни, как уже стало известно ученым, будут продолжаться еще очень долго. Многие заболевшие сталкиваются с синдромом постковида, причем настигает это состояние даже тех, кто перенес болезнь в легкой или в бессимптомной форме.
У постковида довольно много проявлений. Часть симптомов связана с психологическим состоянием человека.
Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании
Вот несколько ярких признаков, связанных с эмоциональным состоянием, которые могут указывать, что вы перенесли коронавирус:
Грусть;
Чувство беспокойства или паники;
Волнение без причины;
Усталость;
Низкая самооценка;
Разочарование;
Злость;
Чувство безнадежности.
Кстати, еще один яркий признак — нежелание заниматься своими обычными делами или хобби.
Что делать, если вы долгое время страдаете от плохого настроения? Не стоит обращать проблему без внимания, если негативные чувства не оставляют вас более двух недель или если они не отпускают в течение всего дня.
Лучше обратиться за помощью к специалистам: психолог поможет разобраться в себе, а терапевт поможет выяснить, не вызвано ли ваше состояние нехваткой тех или иных витаминов, или проблемами с нервной системой — как известно, COVID-19 наносит по ней удар.
К сожалению, пока не существует тестов для определения постковида. Однако распознать это состояние можно по следующим симптомам (могут проявляться и вместе, и по отдельности):
постоянная усталость;
сбивчивое дыхание;
боль в груди;
проблемы с памятью и концентрацией («мозговой туман»);
учащенное сердцебиение;
головокружение;
ощущение покалывания в конечностях;
боль в суставах;
шум в ушах, боль в ушах;
диарея, боли в животе, потеря аппетита;
высокая температура, кашель, головные боли, боль в горле, изменения обоняния или вкуса;
сыпь.
Когда постковид может проявить себя? Если сам вирус представляет опасность, как правило, в течение 1-2 недель после заражения, то постковидный синдром в среднем проявляет себя через 4-6 месяцев после того, как вы переболели. Однако в тяжелых случаях это состояние может растянуться до 11 месяцев.