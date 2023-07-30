Как облегчить физические и психические симптомы климакса: 4 совета врача-гинеколога

Если симптомы климакса не удается скомпенсировать такими методами или они выражены настолько, что мешают вести привычный образ жизни, следует как можно скорее обратиться за консультацией к акушеру-гинекологу. Иногда справиться с ними можно только с помощью медикаментов, например заместительной гормональной терапии. Именно период менопаузального перехода при выраженном климактерическом синдроме является отправной точкой для начала менопаузального гормонального лечения, позволяющего корректировать неприятные симптомы, предупреждать и лечить проявления урогенитальной атрофии (истончения и воспаления стенок мочеполового тракта), профилактировать развитие остеопороза.