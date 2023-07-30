Как облегчить физические и психические симптомы климакса: 4 совета врача-гинеколога

Климакс — это комплекс вегетативно-сосудистых, психических и обменно-эндокринных нарушений, возникающих у женщин на фоне угасания гормональной функции яичников и общего старения организма. На их появление влияет множество факторов — от образа жизни до генетической предрасположенности. Принять такие изменения бывает непросто и физически, и психологически. О том, как можно справиться с проявлениями климакса, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н.Личный сайт
Еще до окончания менструаций
Пременопауза — период перед окончанием менструаций — протекает индивидуально: у одних женщин проходит гладко, они практически не ощущают климактерических симптомов, у других может существенно влиять на состояние и даже приводить к социальной изоляции. Как правило, женщины жалуются на приливы, сухость кожи и влагалища, нарушения сна, перепады настроения.
«Такие проявления возникают из-за перестройки гормонального фона: работа яичников постепенно прекращается, снижается уровень женского полового гормона эстрогена. Из-за того что он влияет практически на все системы организма, проявления климакса настолько многообразны», — объясняет акушер-гинеколог.
Симптомы климакса не будут беспокоить женщину всегда, однако могут испортить несколько лет жизни. Впрочем, на это можно повлиять.
1. Сон 7–8 часов в сутки
Дефицит ночного отдыха усиливает нервозность, поэтому женщинам, которые спят меньше 7 часов, труднее контролировать эмоции. Исправить ситуацию помогает соблюдение режима. Чтобы заснуть было легче, важно плотно задернуть шторы, приоткрыть окно, обеспечив приток свежего воздуха, подобрать удобную подушку и матрас. Кроме того, следует выключить гаджеты и телевизор минимум за два часа до отхода ко сну.
Можно попробовать пить на ночь травяной чай с ромашкой. Этот напиток совсем не содержит кофеина, обладает успокаивающим эффектом и помогает заснуть. Все благодаря апигенину — антиоксиданту, уменьшающему тревожность.
2. Специальная косметика
Из-за разбалансировки гормонов женщина в период климакса может начать страдать от сухости кожи и влагалища. Улучшить состояние кожных покровов помогает уходовая косметика согласно возрасту. Увлажняющий крем и сыворотку нужно наносить каждый день утром и вечером, можно также добавить увлажняющие маски и термальную воду. Если этого недостаточно, следует обсудить с косметологом салонные уходовые процедуры.
Сухость во влагалище помогают устранить специальные вагинальные смазки и увлажняющие кремы, которые используют во время полового контакта, — они уменьшают неприятные ощущения.
3. Физическая активность
Для поддержания тонуса мышц и контроля веса, который нередко увеличивается в период менопаузы, женщинам полезно вести активный образ жизни. Это помогает укрепить мышечный каркас, чтобы снять нагрузку с костей и предупредить переломы.
4. Витаминно-минеральные комплексы
По согласованию с врачом можно добавить в рацион витаминные и минеральные комплексы, например с фолиевой кислотой, витаминами группы B, D, кальцием, препараты цимицифуги. Они поддерживают гормональный баланс, уменьшают приливы, улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Прием правильно подобранных комплексов помогает смягчить проявления климакса и предупредить развитие осложнений, например частых переломов при остеопорозе.
Если самочувствие страдает
Если симптомы климакса не удается скомпенсировать такими методами или они выражены настолько, что мешают вести привычный образ жизни, следует как можно скорее обратиться за консультацией к акушеру-гинекологу. Иногда справиться с ними можно только с помощью медикаментов, например заместительной гормональной терапии. Именно период менопаузального перехода при выраженном климактерическом синдроме является отправной точкой для начала менопаузального гормонального лечения, позволяющего корректировать неприятные симптомы, предупреждать и лечить проявления урогенитальной атрофии (истончения и воспаления стенок мочеполового тракта), профилактировать развитие остеопороза.
Менопаузальная гормональная терапия — золотой стандарт для лечения менопаузальных симптомов, однако некоторые женщины имеют противопоказания к ней. В каждом случае лекарства подбираются индивидуально, в зависимости от тяжести проявлений, сопутствующих заболеваний и других факторов. При этом женщина чувствует облегчение практически сразу после начала лечения.