«Правда ли, что гормональные препараты, которые принимают при климаксе (МГТ), увеличивают вероятность рака груди у женщин?»
Ирина, 48 лет
«Страхи часто не оправданы»
— Гормонофобия — состояние, характерное для многих, причем не только пациентов, но и врачей, — объяснила «Доктору Питеру» врач-акушер-гинеколог Наталья Боженко. — К счастью, эти страхи далеко не всегда оправданы. Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) интересует многих женщин элегантного возраста на приеме.
Эксперт отмечает, что женщин, которым рекомендуют принимать гормональные препараты, волнует, не будет ли из-за их приема увеличиваться масса тела, не случится ли инсульта, инфаркта, проблем с печенью, кожных реакций, онкологических заболеваний. Очень часто спрашивают и о возможном влиянии гормональных препаратов на здоровье молочных желез.
— Дорогие пациентки, главное для нас — ваша безопасность, и врач обязательно должен оценить все возможные риски для каждой конкретной женщины, — уверяет Наталья Боженко. — Проводится опрос, осмотр, маммография, УЗИ молочных желез при необходимости. При наличии изменений — консультация онколога.
Что говорят ученые
— Еще в 90-е годы ХХ века проводилось большое исследование Womens health initiative (Инициатива во имя здоровья женщин) с участием тысяч женщин, данные которого свидетельствуют о том, что риск рака молочной железы не повышается при использовании стандартной гормональной терапии в течение 5–7 лет, — рассказывает врач. — Повышение риска отмечалось при применении определенных лекарственных форм, которые не зарегистрированы в России.
Гинеколог уверяет, что опыт, накопленный за десятилетия МГТ, показал эффективность и безопасность препаратов при правильном их выборе и регулярном наблюдении.
— Более того, при назначении менопаузальной гормональной терапии врач дает рекомендации по наблюдению, направляет на обследование, что помогает при возникновении проблем вовремя их выявить и решить, — объясняет Наталья Боженко. — Необходимость приема препаратов и дозировки пересматриваются ежегодно, что позволяет снизить риск осложнений и улучшить качество жизни.
Гинеколог резюмирует, что если вас беспокоят проявления климакса, этого непростого периода в жизни женщины, то бояться не нужно.
— Нужно обследоваться, консультироваться и проводить своевременную коррекцию симптомов. Заботьтесь о себе, оставайтесь молодыми, активными и будьте здоровы! — желает Наталья Боженко.