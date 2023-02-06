«Страхи часто не оправданы»

— Гормонофобия — состояние, характерное для многих, причем не только пациентов, но и врачей, — объяснила «Доктору Питеру» врач-акушер-гинеколог Наталья Боженко. — К счастью, эти страхи далеко не всегда оправданы. Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) интересует многих женщин элегантного возраста на приеме.

Эксперт отмечает, что женщин, которым рекомендуют принимать гормональные препараты, волнует, не будет ли из-за их приема увеличиваться масса тела, не случится ли инсульта, инфаркта, проблем с печенью, кожных реакций, онкологических заболеваний. Очень часто спрашивают и о возможном влиянии гормональных препаратов на здоровье молочных желез.