Менопауза или климакс? Гинеколог Волкова объяснила, в чем между ними разница

Одним из самых первых проявлений климакса считаются так называемые приливы, когда ни с того ни с сего женщину бросает в жар. И хотя это не самое опасное проявление климакса, многие женщины переносят приливы с трудом. Гинеколог Екатерина Волкова ранее рекомендовала три способа, которые могут облегчить это неприятное состояние.