Менопауза или климакс? Гинеколог Волкова объяснила, в чем между ними разница

В целом суть у обоих терминов одна: они относятся к периоду, когда яичники женщины прекращают свою работу и половые гормоны перестают вырабатываться. Поэтому многие употребляют их, ставя знак равенства. Но, несмотря на всю схожесть для простого обывателя, эти понятия все же отличаются.
Чем именно, объяснила в своем телеграм-канале акушер-гинеколог Екатерина Волкова.
Менопауза — это последняя в жизни женщины менструация и весь период ее жизни после. По сути, это факт окончания менструальной функции, свершившийся в определенном возрасте. Говорим «менопауза», когда хотим сказать, на каком этапе жизни находится женщина.
Климакс — это комплекс симптомов, который возникает в женском организме, сигнализируя о прекращении репродуктивной функции. Это приливы, потливость, нарушение сна — в общем, все, что к этому прилагается.
«Поэтому мы с вами и говорим: „Давайте лечить климакс“ или „Давайте бороться с проявлениями менопаузы“. Но не терпеть, как бы это ни называлось», — добавила специалист.
По каким анализам можно понять, что приближается менопауза, читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, похожие состояния есть и у мужчин, в том числе и климакс. Врачи называют его возрастным андрогенодефицитом или андропаузой. Связан он со снижением уровня основного мужского полового гормона — тестостерона. Как мужчине защититься от климакса, советы врача-уролога читайте ЗДЕСЬ.
Как самой справиться с первыми признаками климакса
Менопауза и климакс наступают у всех женщин по-разному, многое зависит от наследственности. И если первая стопроцентно наступит у всех без исключения, то неприятные симптомы климакса могут проявляться у всех в разной степени, а некоторых и вовсе обойти стороной.
Одним из самых первых проявлений климакса считаются так называемые приливы, когда ни с того ни с сего женщину бросает в жар. И хотя это не самое опасное проявление климакса, многие женщины переносят приливы с трудом. Гинеколог Екатерина Волкова ранее рекомендовала три способа, которые могут облегчить это неприятное состояние.
Принимать магниевые ванны. Принимать их рекомендуется 2-3 раза в неделю по 15-20 минут. При этом важно, чтобы температура воды была не выше 36-37 градусов.
Использовать термальный спрей. Достаточно просто сбрызнуть лицо водой, когда почувствуете прилив.
Пить травяной сбор. В него, по словам врача, могут входить чабрец, тысячелистник, пустырник, полынь горькая, мята, душица, шалфей. Все это врач рекомендует смешать в равных пропорциях и заваривать по 1 чайной ложке на стакан кипятка.