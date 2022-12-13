Приближение менопаузы пугает многих женщин. Кажется, что она радикально поменяет твою жизнь, добавит новых проблем с самочувствием и неприятных ощущений. Чего стоит один климакс, который испытывают на себе около 80 процентов женщин. И длится «это удовольствие» не пару месяцев. По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, средняя продолжительность симптомов менопаузы 5-15 лет , при этом 70 процентов женщин, как правило, не говорят о проявлениях климакса — просто страдают молча. Однако напрасно. И дело не только в неприятных ощущениях.

Менопауза сама по себе повышает риски разных заболеваний, включая болезни сердца и сосудов. Это связано с тем, что женский организм в этот период стремительно теряет основные половые гормоны — эстрогены. Между тем, как объяснила Екатерина Волкова, эстрогены сильно влияют на работу всех самых важных органов и систем организма — сердца, сосудов, мозга, костей, а также кожу и волосы.