Приближение менопаузы пугает многих женщин. Кажется, что она радикально поменяет твою жизнь, добавит новых проблем с самочувствием и неприятных ощущений. Чего стоит один климакс, который испытывают на себе около 80 процентов женщин. И длится «это удовольствие» не пару месяцев. По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, средняя продолжительность симптомов менопаузы 5-15 лет, при этом 70 процентов женщин, как правило, не говорят о проявлениях климакса — просто страдают молча. Однако напрасно. И дело не только в неприятных ощущениях.
Менопауза сама по себе повышает риски разных заболеваний, включая болезни сердца и сосудов. Это связано с тем, что женский организм в этот период стремительно теряет основные половые гормоны — эстрогены. Между тем, как объяснила Екатерина Волкова, эстрогены сильно влияют на работу всех самых важных органов и систем организма — сердца, сосудов, мозга, костей, а также кожу и волосы.
— С потерей эстрогенов страдают все важные звенья, прежде всего сосудистый компонент. На фоне потери эластичности стенки сосуда повышается уровень «плохого» холестерина, повышается риск атеросклероза и тромбообразования, — объясняет врач в своем телеграм-канале.
На практике же врачи обычно лечат последствия постепенного «засыпания» яичников, да и то по отдельности. К примеру, увидели в биохимическом анализе крови женщины высокий уровень холестерина, назначили статины и сказали есть меньше жирной пищи. Первопричину же проблемы — снижение выработки половых гормонов — оставили без внимания.
— Как остались без ответа и жалобы на повышенное давление и отеки. А причины в дефиците эстрогенов. Приливы? Потерпите… А сколько терпеть — непонятно, — добавляет Екатерина Волкова.
По мнению акушера-гинеколога, в этот период для женщины важно работать не с отдельными симптомами, а в целом — с системой. Как пояснила специалист, доказано, что приливы повышают риски:
метаболического синдрома;
сахарного диабета 2-го типа;
жирового гепатоза (ткань печени замещается жиром);
болезни Альцгеймера (сосудистая деменция) и ухудшения памяти;
ишемии мозга (нарушение кровоснабжения);
нарушений сна. Так, установлена даже зависимость между количеством приливов и качеством сна, величиной словарного запаса и скоростью принятия решений.
Мужчины тоже испытывают «климакс»
Только называется он иначе — андропауза или гипогонадизм. Как рассказывал уролог-андролог, хирург Павел Гаврилов, проявления андропаузы у разных мужчин могут отличаться, но чаще всего они связаны со:
снижением либидо;
снижением работоспособности;
эректильной дисфункцией;
повышением массы тела;
апатией;
плаксивостью, повышенной потливостью, приливами — эти признаки, похожие на женскую менопаузу, встречаются редко и при слишком низком уровне тестостерона.
В то же время, как отмечал врач, в отличие от женщин, у мужчин начало андропаузы кардинально не влияет на фертильность — теоретически они могут зачать ребенка в любом возрасте после полового созревания.