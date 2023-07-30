Проверь себя: эти факты из биографии выдают будущего долгожителя с отличной памятью

«Но это все лирика. Что же с научной точки зрения? У бодрых дедушек и бабушек по сравнению с их сверстниками больший объем гиппокампа, более толстая передняя поясная кора и меньше атрофия коры головного мозга. А объем серого вещества в областях мозга, связанных с памятью, такой же, как у их молодых внуков», — говорит Зухра Павлова.