Врач Волкова назвала 3 способа улучшить память и внимание женщинам старше 40

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, как главные женские половые гормоны действуют на работу мозга. Итак, эстрогены:
влияют на выживаемость нейронов и глиальных клеток в головном мозге, без них неминуема гибель нервных клеток;
положительно действуют на процессы обучения, памяти, светлости мышления и пластичности нервной системы;
защищают от болезней Альцгеймера, Паркинсона и сосудистой деменции.
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Акушер-гинеколог
Вовремя начать менопаузальную гормональную терапию (МГТ), подобрать и назначить которую может только ваш гинеколог. По словам врача, чем дольше женщина остается без поддержки половыми гормонами, тем сложнее ей вернуть когнитивные ресурсы.
Вместе с эстрадиолом одновременно получать в разных комбинациях прогестерон — еще один женский половой гормон. Прогестерон в составе МГТ должен по возможности обладать андрогенным эффектом (как вариант, левонорнестрел). Женщины с достаточным уровнем мужских половых гормонов имеют более ясное и логичное мышление.
Регулярно делать специальные упражнения на тренировку памяти и внимания. Они помогают развивать нейронные связи. Доктор поделилась одним простым упражнением, которое задействует сразу два полушария головного мозга и может стать отличной профилактикой ухудшения памяти и внимания в старшем возрасте, а также деменции.
Суть упражнения в следующем. Надо одну ладонь сжать в кулак, держа ее справа от головы, а вторую — напрячь и вытянуть под подбородком, как в восточных танцах, также в правую сторону. Далее меняем руки и делаем то же самое в левую сторону. Повторяем движения, стараясь не сбиваться и не сбавлять скорость.
Менопауза или климакс?
Ранее Екатерина Волкова объяснила, в чем разница между этими понятиями. Суть у них примерно одна и та же: оба относятся к периоду, когда яичники женщины прекращают свою работу и половые гормоны перестают вырабатываться. Все же различия между ними есть.
По словам врача, менопауза — это последняя в жизни женщины менструация и весь период ее жизни после. По сути, это факт окончания менструальной функции. Климакс же — комплекс симптомов, который сигнализирует о прекращении репродуктивной функции женщины. Он включает, к примеру, приливы, потливость, нарушение сна и так далее.
По каким анализам можно понять, что приближается менопауза, читайте ЗДЕСЬ.