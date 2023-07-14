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Врач Волкова назвала 3 способа улучшить память и внимание женщинам старше 40

Потеря половых гормонов и наступление менопаузы влияют не только на внешность. От снижения уровня эстрогенов с возрастом страдает в том числе и мозг, что отражается на памяти и мышлении.

14 июля 2023
как улучшить память и внимание после 40
Источник:
unsplash.com

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, как главные женские половые гормоны действуют на работу мозга. Итак, эстрогены:

  • влияют на выживаемость нейронов и глиальных клеток в головном мозге, без них неминуема гибель нервных клеток;

  • положительно действуют на процессы обучения, памяти, светлости мышления и пластичности нервной системы;

  • защищают от болезней Альцгеймера, Паркинсона и сосудистой деменции.

Как в 40+ сохранить молодое мышление

В своем телеграм-канале специалист назвала три способа.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

  1. Вовремя начать менопаузальную гормональную терапию (МГТ), подобрать и назначить которую может только ваш гинеколог. По словам врача, чем дольше женщина остается без поддержки половыми гормонами, тем сложнее ей вернуть когнитивные ресурсы.

  2. Вместе с эстрадиолом одновременно получать в разных комбинациях прогестерон — еще один женский половой гормон. Прогестерон в составе МГТ должен по возможности обладать андрогенным эффектом (как вариант, левонорнестрел). Женщины с достаточным уровнем мужских половых гормонов имеют более ясное и логичное мышление.

  3. Регулярно делать специальные упражнения на тренировку памяти и внимания. Они помогают развивать нейронные связи. Доктор поделилась одним простым упражнением, которое задействует сразу два полушария головного мозга и может стать отличной профилактикой ухудшения памяти и внимания в старшем возрасте, а также деменции.

Суть упражнения в следующем. Надо одну ладонь сжать в кулак, держа ее справа от головы, а вторую — напрячь и вытянуть под подбородком, как в восточных танцах, также в правую сторону. Далее меняем руки и делаем то же самое в левую сторону. Повторяем движения, стараясь не сбиваться и не сбавлять скорость.

Врач Волкова назвала 3 способа улучшить память и внимание женщинам старше 40
Источник:
кадр из видео
Врач Волкова назвала 3 способа улучшить память и внимание женщинам старше 40
Источник:
кадр из видео

О других несложных упражнениях, которые могут заставить мозг работать активнее, читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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Менопауза или климакс?

Ранее Екатерина Волкова объяснила, в чем разница между этими понятиями. Суть у них примерно одна и та же: оба относятся к периоду, когда яичники женщины прекращают свою работу и половые гормоны перестают вырабатываться. Все же различия между ними есть.

По словам врача, менопауза — это последняя в жизни женщины менструация и весь период ее жизни после. По сути, это факт окончания менструальной функции. Климакс же — комплекс симптомов, который сигнализирует о прекращении репродуктивной функции женщины. Он включает, к примеру, приливы, потливость, нарушение сна и так далее.

По каким анализам можно понять, что приближается менопауза, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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