Врач Волкова назвала 3 способа улучшить память и внимание женщинам старше 40

Суть упражнения в следующем. Надо одну ладонь сжать в кулак, держа ее справа от головы, а вторую — напрячь и вытянуть под подбородком, как в восточных танцах, также в правую сторону. Далее меняем руки и делаем то же самое в левую сторону. Повторяем движения, стараясь не сбиваться и не сбавлять скорость.