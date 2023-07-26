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Личный опыт: 101-летняя женщина, работающая четыре дня в неделю, поделилась секретами долголетия

Джейн Бернс было 99 лет, когда она стала звездой соцсетей. До сих пор женщина продолжает ходить на работу и сохраняет свежий взгляд на жизнь.

26 июля 20232
В Гарварде назвали черту характера, которая отвечает за долголетие
Источник:
IStockphoto

Джейн Бернс 26 июля празднует свой 101-й день рождения. Несмотря на солидный возраст, она продолжает четыре раза в неделю выходить на работу. Джейн рассказала, что именно помогает ей сохранять активность даже в столетнем возрасте. Как отмечает сама долгожительница, частично ей помогает как раз регулярный труд.

Джейн уже 25 лет работает закройщицей тканей. Дважды она пыталась отправиться на пенсию — в 70 и 80 лет. Однако в итоге пожилая женщина поняла, что этот вариант ей не подходит, слишком уж она начинает скучать по рабочей рутине, пишет издание Express.

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Бернс признается: ей нравится проводить на рабочем месте большую часть своего времени. Она любит свое дело и поэтому хочет продолжать им заниматься, пока есть силы и возможность. Джейн отрицает существование определенного секрета долгой жизни, но уверена: работа определенно внесла свой вклад в ее долголетие.

Кроме того, Бернс считает еще одним фактором, повлиявшим на продолжительность ее жизни, искренние и здоровые отношения с коллегами и другими людьми из окружения. Женщине доставляет удовольствие общаться с клиентами.

Есть научные доказательства этой гипотезы: исследование ученых Гарварда показало, что хорошие отношения на работе помогают снизить стресс. Именно хронический стресс нередко провоцирует хронические болезни, врачи связывают его с сокращением продолжительности жизни.

По мнению Бернс, очень важно общаться с дружелюбными и добрыми людьми. В 2021 году она стала звездой соцсетей, после того как 20-летняя коллега начала публиковать ролики с участием Джейн. Одно из таких видео набрало более 9 миллионов просмотров и более 2 миллионов лайков. Комментаторы хвалили женщину за свежий взгляд на жизнь.

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Кстати

Доктор Говард Такер также уверен: пенсия — злейший враг долголетия. По специальности он работает уже 75 лет и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса: он удостоился титула старейшего практикующего врача в мире. Впрочем, есть у него и другие привычки, которые помогают ему сохранять активность даже в преклонном возрасте. Подробнее о них можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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