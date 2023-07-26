Личный опыт: 101-летняя женщина, работающая четыре дня в неделю, поделилась секретами долголетия

Доктор Говард Такер также уверен: пенсия — злейший враг долголетия. По специальности он работает уже 75 лет и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса: он удостоился титула старейшего практикующего врача в мире. Впрочем, есть у него и другие привычки, которые помогают ему сохранять активность даже в преклонном возрасте. Подробнее о них можно узнать ЗДЕСЬ.