Без диет и таблеток: эти 7 правил успешно похудевших можно применять прямо сейчас

Желание похудеть, если у вас есть лишний вес, вызывает только уважение: став легче, вы будете не только выглядеть стройнее, но и физически почувствуете себя лучше. Но худеть лучше всего по правилам, одобренным врачами. Их уже проверили на себе десятки людей, сбросивших лишние килограммы. Эти правила легко применять, и начать можно уже сейчас.
7 правил для худеющих
1. Не пропускайте завтрак
«Основную часть рациона лучше всего употреблять в первой половине дня, —
2. Смотрите на размер порции
Один прием пищи должен весить не более 200-300 граммов.
«Именно столько еды переваривается сразу, остальное может уйти в жир. Чем мы старше, тем меньше должны быть порции и чаще приемы пищи», — советует доктор.
3. Ешьте меньше
Вес будет уходить, если калорий вы тратите больше, чем потребляете. Понять количество съеденного можно простыми подсчетами. Ведите дневник — записывайте все, что съели, в конце дня поймете, в чем перебираете.
«Если мы трудимся физически, занимаемся спортом, но не худеем — вопрос в питании. Нужно записать все съеденное за день, подсчитав калорийность. Уверена, будет к чему придраться», — объясняет Екатерина Волкова.
4. Хотите есть — попейте
Голод — это маска жажды. Захотели перекусить — выпейте теплой воды или ромашковый чай. Если через 20 минут желание поесть не прошло, значит, это и правда голод.
5. Съели вредное — не ругайте себя
Сорвались? Не ругаем себя. Говорим: «Ничего страшного, вернусь на путь правильного питания, я молодец!» Мы не роботы, признает врач. На нас влияют как плохая погода, так и стрессы.
6. Сладости можно
«Если совсем „беда“, тогда давайте договоримся: немножко и в первой половине дня, лучше утром. А лучше заменить на фрукты, горький шоколад», — говорит врач.
7. Не исключаем жиры
Никаких обезжиренных продуктов в рационе худеющих быть не должно, предупреждает доктор. «Жиры — источник построения половых гормонов. Кстати, жир — это не только сало и сливочное масло (хотя эти продукты полезны), но и авокадо, жирная рыба, творожный сыр», — резюмирует врач.