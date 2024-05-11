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Без диет и таблеток: эти 7 правил успешно похудевших можно применять прямо сейчас

Способ похудеть, ограничивая себя во вкусном, заставляет нас страдать. Зачем это надо? Лучше используйте семь правил тех, кто уже успешно сбросил вес. Они работают!

11 мая 2024
вес, похудеть,
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iStockphoto

Желание похудеть, если у вас есть лишний вес, вызывает только уважение: став легче, вы будете не только выглядеть стройнее, но и физически почувствуете себя лучше. Но худеть лучше всего по правилам, одобренным врачами. Их уже проверили на себе десятки людей, сбросивших лишние килограммы. Эти правила легко применять, и начать можно уже сейчас.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

7 правил для худеющих

1. Не пропускайте завтрак

«Основную часть рациона лучше всего употреблять в первой половине дня, — считает врач Екатерина Волкова. — Во сне организм тратит „запасные“ углеводы, которые мы днем съели. И если их пополнить не утром, а вечером, они уйдут на построение жировой ткани».

2. Смотрите на размер порции

Один прием пищи должен весить не более 200-300 граммов.
«Именно столько еды переваривается сразу, остальное может уйти в жир. Чем мы старше, тем меньше должны быть порции и чаще приемы пищи», — советует доктор.

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3. Ешьте меньше

Вес будет уходить, если калорий вы тратите больше, чем потребляете. Понять количество съеденного можно простыми подсчетами. Ведите дневник — записывайте все, что съели, в конце дня поймете, в чем перебираете.
«Если мы трудимся физически, занимаемся спортом, но не худеем — вопрос в питании. Нужно записать все съеденное за день, подсчитав калорийность. Уверена, будет к чему придраться», — объясняет Екатерина Волкова.

4. Хотите есть — попейте

Голод — это маска жажды. Захотели перекусить — выпейте теплой воды или ромашковый чай. Если через 20 минут желание поесть не прошло, значит, это и правда голод.

5. Съели вредное — не ругайте себя

Сорвались? Не ругаем себя. Говорим: «Ничего страшного, вернусь на путь правильного питания, я молодец!» Мы не роботы, признает врач. На нас влияют как плохая погода, так и стрессы.

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6. Сладости можно

«Если совсем „беда“, тогда давайте договоримся: немножко и в первой половине дня, лучше утром. А лучше заменить на фрукты, горький шоколад», — говорит врач.

7. Не исключаем жиры

Никаких обезжиренных продуктов в рационе худеющих быть не должно, предупреждает доктор. «Жиры — источник построения половых гормонов. Кстати, жир — это не только сало и сливочное масло (хотя эти продукты полезны), но и авокадо, жирная рыба, творожный сыр», — резюмирует врач.

Автор текста:Анна Майская
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