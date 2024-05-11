Без диет и таблеток: эти 7 правил успешно похудевших можно применять прямо сейчас

Желание похудеть, если у вас есть лишний вес, вызывает только уважение: став легче, вы будете не только выглядеть стройнее, но и физически почувствуете себя лучше. Но худеть лучше всего по правилам, одобренным врачами. Их уже проверили на себе десятки людей, сбросивших лишние килограммы. Эти правила легко применять, и начать можно уже сейчас.