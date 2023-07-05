Врач Волкова рассказала, как узнать, что у вас сахарный диабет, даже если нет никаких симптомов

Но что делать, если вы подозреваете, что с вашим здоровьем уже что-то не так ? Какие признаки подскажут, что ваши опасения не беспочвенны, и что именно надо узнать о себе и своем организме, чтобы поставить точный диагноз «сахарный диабет». Объясняет врач.