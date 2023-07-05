Врач Волкова рассказала, как узнать, что у вас сахарный диабет, даже если нет никаких симптомов

Панически бояться сахарного диабета не стоит, если вы просто любите сладкое. Главное — не злоупотреблять шоколадками и тортами и следить за своим весом. Ожирение — мощный фактор развития самых разных болезней, в том числе и диабета.
Но что делать, если вы подозреваете, что с вашим здоровьем уже что-то не так? Какие признаки подскажут, что ваши опасения не беспочвенны, и что именно надо узнать о себе и своем организме, чтобы поставить точный диагноз «сахарный диабет». Объясняет врач.
«Сахарный диабет — это состояние, при котором глюкоза накапливается в крови из-за того, что она неспособна полноценно поступать в клетки, и организм находится в энергетическом дефиците, — объяснила в своем блоге врач-гинеколог Екатерина Волкова. — У сахарного диабета есть несколько разновидностей, самые распространенные — диабет первого и второго типа, которые имеют совершенно разные причины».
Причины диабета
Сахарный диабет первого типа возникает из-за дефицита гормона инсулина, именно он доставляет глюкозу в клетку.
«Причины — аутоиммунное, вирусное или токсическое поражение клеток поджелудочной железы, — объясняет доктор. — Сахарный диабет первого типа чаще начинается в молодом возрасте, и первые его симптомы протекают, как правило, очень выраженно. Терапия — только восполнение дефицита инсулина (уколы)».
Сахарный диабет второго типа, наоборот, характерен повышенным содержанием инсулина в крови.
«Он возникает из-за снижения чувствительности рецепторов клеток к инсулину, — говорит эксперт. — В итоге гормон инсулин не может полноценно взаимодействовать с клеткой и открывать «ворота» для глюкозы. Диабет второго типа реже бывает у людей с нормальной массой тела, чаще — у людей с ожирением. А к набору массы тела, как правило, ведет употребление большого количества быстрых углеводов, поэтому и существует косвенная связь между диабетом и злоупотреблением сладким.
Основные симптомы сахарного диабета:
учащенное мочеиспускание;
жажда;
выраженный аппетит, тяга к сладкому;
потемнение кожи на шее, в подмышечных впадинах, на локтях и коленях;
плохо заживающие раны;
резкая потеря веса (характерна для сахарного диабета первого типа);
набор веса характерен для сахарного диабета второго типа за счет избытка инсулина.
Как точно узнать, что у вас диабет
Врач рекомендует при подозрении на диабет второго типа сдать кровь на глюкозу и инсулин. Полученные показатели и будут поводом для постановки диагноза или, наоборот, избавят вас от подозрений.
«Повышение уровня сахара (глюкозы) в анализах крови более 7,0 ммоль/л натощак либо же более 11,1 вне зависимости от приема пищи плюс наличие симптомов сахарного диабета будут говорить о том, что у вас сахарный диабет, — объясняет Екатерина Волкова. — Если же симптомов сахарного диабета нет, этот диагноз выставляется на основании повышения глюкозы в двух анализах крови натощак более 7,0 ммоль/л.