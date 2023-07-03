Пролактин выше нормы: 5 причин, почему в крови повышается уровень этого женского гормона

По словам Екатерины Волковой, прицельно делать это надо далеко не всегда. Исключение — случаи, когда уровень гормона стойко растет за счет именно мономерного пролактина. Кроме того, когда в его повышении не виновата какая-либо другая причина — тот же гипотиреоз или прием лекарств. Здесь в первую очередь важно разобраться с первопричиной, после чего уровень гормона придет в норму сам по себе.