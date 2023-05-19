Повышены или понижены АЛТ и АСТ в крови: врач назвала самые частые причины отклонений

Это фермент, который в основном присутствует в печени и почках, в меньшей концентрации — в сердце, скелетной мускулатуре, поджелудочной железе, селезенке, легких и эритроцитах. Как правило, сдать кровь на АЛТ врачи просят при подозрении на поражение печени или в рамках профосмотра, но этот показатель может рассказать также о других проблемах со здоровьем. Например, о повреждении клеток сердца или дефиците витаминов.