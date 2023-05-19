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Повышены или понижены АЛТ и АСТ в крови: врач назвала самые частые причины отклонений

Эти показатели биохимического анализа крови принято связывать с работой печени. Однако они могут меняться не только из-за того, что барахлит главный «фильтр» организма.

19 мая 2023
АЛТ и АСТ в крови
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iStockphoto

По словам специалистов, любое отклонение от нормы в биохимическом анализе крови требует интерпретации врача. Это важно, потому что доктор оценивает не только результаты одного конкретного анализа, но еще и проводит осмотр, выясняет жалобы и историю болезни, а также смотрит на результаты других исследований.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Это фермент, который в основном присутствует в печени и почках, в меньшей концентрации — в сердце, скелетной мускулатуре, поджелудочной железе, селезенке, легких и эритроцитах. Как правило, сдать кровь на АЛТ врачи просят при подозрении на поражение печени или в рамках профосмотра, но этот показатель может рассказать также о других проблемах со здоровьем. Например, о повреждении клеток сердца или дефиците витаминов.

Почему АЛТ в крови может повышаться или понижаться, рассказала Екатерина Терентьева, руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро».

Екатерина Терентьева
Терапия

Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»

Возможные причины повышения

Повышенная активность АЛТ обычно свидетельствует о поражении паренхимы печени. Признак серьезной патологии — увеличение уровня АЛТ в разы от верхней границы нормы. Такое, к примеру, возможно на фоне:

  • вирусного гепатита;

  • токсического поражения печени;

  • цирроза печени;

  • жирового гепатоза;

  • инфаркта миокарда.

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«Незначительное или умеренное повышение концентрации АЛТ возможно после приема некоторых препаратов — например, обезболивающих из группы НПВС, антибиотиков или противоэпилептических. Также АЛТ может повышаться при неблагоприятной реакции на терапию статинами», — уточнила Екатерина Терентьева.

Возможные причины понижения

Уровень АЛТ в крови может снижаться в том числе на фоне:

  • терминальной стадии поражения печени;

  • острого дефицита витамина В6.

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По словам специалиста, наиболее резкие изменения в активности АСТ бывают при повреждении сердечной мышцы и заболеваниях печени.

Возможные причины повышения

«Повышенный уровень АСТ — один из ранних маркеров повреждения сердечной мышцы при инфаркте миокарда. В этом случае его уровень в сыворотке крови возрастает через 6-8 часов после начала приступа и достигает пика через 18-24 часа. При остром инфаркте АСТ может увеличиваться в 10-15 раз относительно верхней границы нормы», — говорит Екатерина Терентьева.

Также этот показатель может расти при:

  • остром и хроническом гепатите;

  • новообразованиях печени;

  • повреждениях печени;

  • на фоне тяжелых и интенсивных мышечных нагрузок.

Возможные причины понижения

По словам Екатерины Терентьевой, пониженных значений АСТ не бывает. Показатели, которые ниже предельной нормы, специалисты рассматривают как норму.

Автор текста:Анастасия Романова
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