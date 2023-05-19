Повышены или понижены АЛТ и АСТ в крови: врач назвала самые частые причины отклонений

По словам специалистов, любое отклонение от нормы в биохимическом анализе крови требует интерпретации врача. Это важно, потому что доктор оценивает не только результаты одного конкретного анализа, но еще и проводит осмотр, выясняет жалобы и историю болезни, а также смотрит на результаты других исследований.
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Это фермент, который в основном присутствует в печени и почках, в меньшей концентрации — в сердце, скелетной мускулатуре, поджелудочной железе, селезенке, легких и эритроцитах. Как правило, сдать кровь на АЛТ врачи просят при подозрении на поражение печени или в рамках профосмотра, но этот показатель может рассказать также о других проблемах со здоровьем. Например, о повреждении клеток сердца или дефиците витаминов.
Почему АЛТ в крови может повышаться или понижаться, рассказала Екатерина Терентьева, руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро».
Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»
Возможные причины повышения
Повышенная активность АЛТ обычно свидетельствует о поражении паренхимы печени. Признак серьезной патологии — увеличение уровня АЛТ в разы от верхней границы нормы. Такое, к примеру, возможно на фоне:
вирусного гепатита;
токсического поражения печени;
цирроза печени;
жирового гепатоза;
инфаркта миокарда.
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«Незначительное или умеренное повышение концентрации АЛТ возможно после приема некоторых препаратов — например, обезболивающих из группы НПВС, антибиотиков или противоэпилептических. Также АЛТ может повышаться при неблагоприятной реакции на терапию статинами», — уточнила Екатерина Терентьева.
Возможные причины понижения
Уровень АЛТ в крови может снижаться в том числе на фоне:
терминальной стадии поражения печени;
острого дефицита витамина В6.
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
По словам специалиста, наиболее резкие изменения в активности АСТ бывают при повреждении сердечной мышцы и заболеваниях печени.
Возможные причины повышения
«Повышенный уровень АСТ — один из ранних маркеров повреждения сердечной мышцы при инфаркте миокарда. В этом случае его уровень в сыворотке крови возрастает через 6-8 часов после начала приступа и достигает пика через 18-24 часа. При остром инфаркте АСТ может увеличиваться в 10-15 раз относительно верхней границы нормы», — говорит Екатерина Терентьева.
Также этот показатель может расти при:
остром и хроническом гепатите;
новообразованиях печени;
повреждениях печени;
на фоне тяжелых и интенсивных мышечных нагрузок.
Возможные причины понижения
По словам Екатерины Терентьевой, пониженных значений АСТ не бывает. Показатели, которые ниже предельной нормы, специалисты рассматривают как норму.