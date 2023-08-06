Зверобой, мята и еще 4 травы, которые помогают похудеть

Многие желающие похудеть, как правило, хотят увидеть результаты быстро и желательно без больших усилий. Но врачи уже не раз предупреждали, что быстрое похудение и строгие диеты обычно не идут на пользу: все так же быстро возвращается на круги своя и хорошо, если без ущерба для здоровья.
По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, к похудению нужно подходить комплексно. Можно использовать и травы, но только как одно из средств.
«Да, травы, которые помогут снизить вес, существуют, но это не означает „пейте это и похудеете“. Я за здравый смысл и применение безопасных средств в комплексном подходе к похудению», —
Специалист назвала шесть трав в помощь худеющим.
Расторопша, ромашка, полынь
Это желчегонные травы. По словам врача, нормальный желчеотток — важный этап нормализации веса, это поможет правильно утилизировать жиры, привести в порядок флору кишечника, убрать вздутие и дискомфорт пищеварения.
Как применять: на 250 мл воды возьмите 2 чайные ложки травы, залейте отвар в термос и пейте по 50 мл до еды.
Мята, шалфей
Это травы-спазмолитики (снижают тонус и активность гладких мышц), они успокаивают и уменьшают аппетит.
Как применять: на 250 мл воды возьмите 1 чайную ложку травы, залейте все в термос и пейте по необходимости. Как говорит Екатерина Волкова, чтобы не съесть лишнего и контролировать свое пищевое поведение, можно принимать теплый отвар между едой. Это будет особенно полезно тем, кто любит вечерние перекусы или не может остановиться во время ужина. Кроме того, такой отвар помогает уснуть.
Зверобой
Он помогает привести в норму уровень глюкозы в крови. Кроме того, обладает еще одним свойством — стимулирует выработку «гормона счастья» серотонина, а значит, улучшает настроение.
Как применять: на 250 мл воды возьмите 1 чайную ложку травы, заварите и пейте по 50 мл отвара во время еды.
Ешьте суп
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала про простой рецепт, как уменьшить свой аппетит и сбросить лишние килограммы. Причем для этого не требуется особых ограничений в рационе, что приятно. В составе рецепта всего два ингредиента.
Врач советовала завести следующие ежедневные привычки:
Выпивать стакан воды примерно за 30-40 минут до обеда. Вода должна быть теплой или даже горячей, но не выше 50 °C. Она не только занимает объем желудка, но еще и активизирует выработку гормона насыщения — холецистокинина.
Есть на обед суп. Он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками, которые надо тщательно пережевывать. Горячий суп (борщ, щи, уха или любой овощной на мясном бульоне) тоже помогает вырабатываться холецистокинину. Так вы сможете насытиться меньшим количеством еды и не переесть. Единственное, что при проблемах с мочевой кислотой врач рекомендует отказаться от супов на мясном бульоне в пользу овощных.
Также ранее Зухра Павлова называла правила, которые помогают усилить метаболизм и заставить организм лучше худеть. Суть их в следующем:
забудьте про низкокалорийный рацион, если, конечно, он вам не прописан врачом по состоянию здоровья;
правильно спите - ложиться лучше не позднее 23 часов и оставлять на сон не менее 7-8 часов;
много двигайтесь — не нравится спортзал, тогда больше гуляйте, периодически переходя на более быстрый или более широкий шаг, чтобы задействовать большее количество мышц;
ходите на массаж и в сауну, если, конечно, у вас нет противопоказаний.