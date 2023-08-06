Зверобой, мята и еще 4 травы, которые помогают похудеть

Как применять: на 250 мл воды возьмите 1 чайную ложку травы, залейте все в термос и пейте по необходимости. Как говорит Екатерина Волкова, чтобы не съесть лишнего и контролировать свое пищевое поведение, можно принимать теплый отвар между едой. Это будет особенно полезно тем, кто любит вечерние перекусы или не может остановиться во время ужина. Кроме того, такой отвар помогает уснуть.