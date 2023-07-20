Целебные травы от холестерина, которые мы принимаем за сорняки, растут вокруг нас

«Необходимые вещества для снижения холестерина содержат в той или иной мере все части одуванчика. Считается, что концентрация нужных веществ достигает максимума во время бутонизации и начала цветения, — говорит доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники и прикладной биологии Государственного университета просвещения Алексей Поляков. — Так что, если хотите провести антихолестериновую профилактику, рвите растения с желтыми, только что распустившимися цветами».