Светлана Павлюченко назвала 6 основных причин употреблять льняное масло каждый день.

1. Улучшить здоровье сердца

Употребление продуктов с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты помогает защитить от болезней сердца, а если они уже есть — улучшить их течение. Люди, которые придерживаются богатой АЛК диеты, реже страдают:

артериальной гипертензией,

ишемической болезнью сердца,

снижается риск инфаркта миокарда.

Одно исследование показало, что у женщин, которые употребляли 1,5 грамма в день альфа-линоленовой кислоты, риск внезапной сердечной смерти был на 46% ниже, чем у тех, кто съедал минимум — около 0,5 грамма.

Кстати, врач-кардиолог Анна Кореневич ранее называла льняное масло одним из двух самых полезных продуктов для сердца и сосудов. По ее словам, это масло абсолютный рекордсмен по содержанию омеги-3 — в 100 граммах содержится целых 53 грамма важной и незаменимой кислоты. Для сравнения: в оливковом масле ее всего лишь 0,76 грамма.

2. Помочь в борьбе с раком

Исследования показывают, что льняное масло предотвращает рост опухолей молочной железы. В одной такой работе от 2015 года было показано, что альфа-линоленовая кислота в масле способна снижать рост клеточных линий рака молочной железы, изменяя сигнальные пути, а также вызывать апоптоз — запрограммированную гибель раковых клеток.

Кстати, льняное масло также входит в диету Будвига — протокол питания, разработанный для онкологических пациентов.