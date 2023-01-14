Льняное масло получают из семян льна. Даже в переводе с латинского название льняного семени означает «очень полезный». А благодаря своему ореховому, слегка сладковатому вкусу столовая ложка этого масла точно не должна стать мучительным дополнением к ежедневному рациону.
Чем полезно льняное масло
Врач-диетолог-терапевт, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», кандидат медицинских наук
— Льняное масло не только улучшает состояние волос и кожи. В первую очередь оно полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Также оно может предупреждать развитие рака, остеопороза, снижать системное воспаление и улучшать функцию пищеварительной системы, — говорит врач-диетолог Светлана Павличенко.
Питательная ценность льняного масла впечатляет — и об этом лучше помнить тем, кто пытается похудеть. В одной столовой ложке содержится:
120 калорий,
0,01 г белка,
13,6 г жиров.
А еще это масло особенно богато:
омега-3 жирными кислотами (в одной ложке 7,6 г);
омега-6 жирными кислотами (в одной ложке 2,1 г); кстати, в льняном масле уникальное соотношение незаменимых жирных кислот омега-6 к омега-3, которое человек получает только с пищей — 0,3:1, оптимальным же соотношением в суточном рационе называют 5–10:1.
альфа- и гамма-токоферолом (витамин Е);
витамином К;
фитостеролами — это незаменимые компоненты клеточных мембран растений, которые содержатся и в растительных продуктах; попадая в организм с пищей, они эффективно снижают всасывание из ЖКТ пищевого и желчного холестерина, понижая уровень холестерина крови.
Светлана Павлюченко назвала 6 основных причин употреблять льняное масло каждый день.
1. Улучшить здоровье сердца
Употребление продуктов с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты помогает защитить от болезней сердца, а если они уже есть — улучшить их течение. Люди, которые придерживаются богатой АЛК диеты, реже страдают:
артериальной гипертензией,
ишемической болезнью сердца,
снижается риск инфаркта миокарда.
Одно исследование показало, что у женщин, которые употребляли 1,5 грамма в день альфа-линоленовой кислоты, риск внезапной сердечной смерти был на 46% ниже, чем у тех, кто съедал минимум — около 0,5 грамма.
Кстати, врач-кардиолог Анна Кореневич ранее называла льняное масло одним из двух самых полезных продуктов для сердца и сосудов. По ее словам, это масло абсолютный рекордсмен по содержанию омеги-3 — в 100 граммах содержится целых 53 грамма важной и незаменимой кислоты. Для сравнения: в оливковом масле ее всего лишь 0,76 грамма.
2. Помочь в борьбе с раком
Исследования показывают, что льняное масло предотвращает рост опухолей молочной железы. В одной такой работе от 2015 года было показано, что альфа-линоленовая кислота в масле способна снижать рост клеточных линий рака молочной железы, изменяя сигнальные пути, а также вызывать апоптоз — запрограммированную гибель раковых клеток.
Кстати, льняное масло также входит в диету Будвига — протокол питания, разработанный для онкологических пациентов.
3. Уменьшить активность экземы
Экзема — распространенное кожное заболевание, для которого характерны сухая, покрасневшая кожа с волдырями и трещинками, которые к тому же зудят. Обычно экзема появляется на фоне аллергической реакции на продукты питания или «химию» — к примеру, духи, мыло.
Незаменимые жирные кислоты льняного масла при употреблении внутрь помогают улучшить эластичность и структуру кожи, что делает этот продукт одним из лучших средств для контроля над экземой.
4. Облегчить симптомы при синдроме Шегрена
Синдром Шегрена — расстройство иммунной системы, при котором возникает сухость слизистых оболочек, особенно глаз и рта.
Результаты одного из исследований показали: употребление капсул с льняным маслом — это примерно 1–2 грамма в день — уменьшало воспаление слизистой глаза и улучшало симптомы сухости у пациентов с синдромом Шегрена.
5. Избавиться от запоров
В качестве средства от запоров льняное масло и льняное семя используют уже давно — это одно из основных народных применений этого продукта.
6. Лучше бороться с целлюлитом
Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nutrition Journal в 2015 году, показало: льняное масло, добавленное к диете для похудения, не только помогло участникам сбросить лишние килограммы, но и уменьшило маркеры воспаления. Однако стоит помнить, что масло — калорийный продукт. Поэтому в данном случае все же лучше использовать льняное семя.
Известна также и способность льняного масла улучшать состояние и плотность кожи. За счет улучшения синтеза коллагена оно помогает уменьшить проявления целлюлита.
Кому противопоказано льняное масло
Как и для любого продукта, даже очень полезного, у льняного масла есть свои ограничения. Так, по словам диетолога, его не рекомендуется употреблять:
мужчинам с диагнозом «рак предстательной железы»; есть исследования, которые показывают, что оно может сделать опухоль простаты более агрессивной;
людям, принимающим антикоагулянты — препараты против образования тромбов; считается, что омега-3 жирные кислоты могут усилить действие антикоагулянтов и привести к кровотечениям;
людям, принимающим лекарства от высокого давления; дело в том, что льняное масло само по себе понижает артериальное давление, что вместе с действием антигипертензивных лекарств может вызывать слишком сильное снижение показателей на тонометре;
беременным — несмотря на полезные свойства, увлечение этим маслом может привести к преждевременным родам.