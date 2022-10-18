В чем уникальность гхи

— В процессе топления масло превращается в чистый животный жир, — рассказывает диетолог. — Оно освобождается от молочных белков — альбуминов и глобулинов, лактозы — молочного сахара и становится легким для усвоения продуктом. Кроме того, итоговый продукт сохраняет полезные витамины Е и А и линолевую кислоту.

Несмотря на высокую калорийность — около 800–900 ккал на 100 граммов, масло гхи можно считать диетическим продуктом.

— Это масло можно даже тем, у кого есть непереносимость молочного белка, и тем, кто сидит на диетах, исключающих все сахара, — противодрожжевых, низкоуглеводных, иммунологических, — уточняет Марина Розенштейн.

Почему «жидкое золото»

— Масло гхи имеет ярко выраженный золотистый цвет, — объясняет диетолог. — А когда оно застывает после приготовления, то может становиться похожим на мед. К тому же масло гхи долгое время было одним из самых важных стратегических продуктов питания, стоило очень дорого и очень высоко ценилось на востоке и в Азии. Нельзя не сказать и о полезных, даже целительных свойствах этого продукта, которое оно получило благодаря уникальному составу и структуре.

Польза масла гхи