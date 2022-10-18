масло гхи польза
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Гхи (или ги) многие сравнивают с самым обычным и привычным для россиян топленым маслом. Но на самом деле разница между гхи и «топленкой» есть. Почему отличие в рецептах так принципиально?

Марина Розенштейн
Марина Розенштейн
диетология

кандидат медицинских наук, врач-диетолог, аллерголог-иммунолог, член Американской ассоциации нутрициологов (ANА), ведущий специалист ImmunoHealth Int. LLC (New York, USA), создатель иммунодиетологического метода ImmunoHealth.

Из чего делается масло гхи

— Масло гхи начали готовить в Индии и ближних азиатских странах, чтобы на жаре сберечь излишки молока и не дать им скиснуть, — объяснила «Доктору Питеру» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Розенштейн. — Масло гхи медленно вытапливают и очищают, затем переливают в стерильные емкости и хранят, даже без холодильника, долгое время. Самое дорогое масло гхи может выдерживаться до 10–12 лет, а то и больше, сохраняя все полезные свойства и не покрываясь плесенью.

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В чем уникальность гхи

— В процессе топления масло превращается в чистый животный жир, — рассказывает диетолог. — Оно освобождается от молочных белков — альбуминов и глобулинов, лактозы — молочного сахара и становится легким для усвоения продуктом. Кроме того, итоговый продукт сохраняет полезные витамины Е и А и линолевую кислоту.

Несмотря на высокую калорийность — около 800–900 ккал на 100 граммов, масло гхи можно считать диетическим продуктом.

— Это масло можно даже тем, у кого есть непереносимость молочного белка, и тем, кто сидит на диетах, исключающих все сахара, — противодрожжевых, низкоуглеводных, иммунологических, — уточняет Марина Розенштейн.

Почему «жидкое золото»

— Масло гхи имеет ярко выраженный золотистый цвет, — объясняет диетолог. — А когда оно застывает после приготовления, то может становиться похожим на мед. К тому же масло гхи долгое время было одним из самых важных стратегических продуктов питания, стоило очень дорого и очень высоко ценилось на востоке и в Азии. Нельзя не сказать и о полезных, даже целительных свойствах этого продукта, которое оно получило благодаря уникальному составу и структуре.

Польза масла гхи

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Как готовят масло гхи

— В первую очередь выбирают качественное сырье. Сливочное масло должно содержать только молочный жир, важно убедиться, что коровы едят исключительно траву, не подкармливаются кормами и химическими добавками. Тогда конечный продукт получится высококлассным, — говорит диетолог. 

  1. Масло нужно нарезать кубиками и поставить на плиту в сотейнике с толстым дном, огонь должен быть средним.

  2. Когда масло растает, огонь следует убрать до минимального и томить до тех пор, пока не появится пенка.

  3. Мешать не нужно, снимите пенку и томите масло на медленном огне до тех пор, пока на дно сотейника не выпадет осадок, а само масло не станет золотистым и прозрачным. В идеале у конечного продукта должен быть приятный ореховый аромат.

  4. Масло остудите, затем процедите через плотную марлю.

  5. Разлейте по стерильным глиняным или стеклянным сосудам, не оставляя пространства для воздуха. Храните при комнатной температуре.

Анна Майская