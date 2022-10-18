Гхи (или ги) многие сравнивают с самым обычным и привычным для россиян топленым маслом. Но на самом деле разница между гхи и «топленкой» есть. Почему отличие в рецептах так принципиально?
кандидат медицинских наук, врач-диетолог, аллерголог-иммунолог, член Американской ассоциации нутрициологов (ANА), ведущий специалист ImmunoHealth Int. LLC (New York, USA), создатель иммунодиетологического метода ImmunoHealth.
Из чего делается масло гхи
— Масло гхи начали готовить в Индии и ближних азиатских странах, чтобы на жаре сберечь излишки молока и не дать им скиснуть, — объяснила «Доктору Питеру» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Розенштейн. — Масло гхи медленно вытапливают и очищают, затем переливают в стерильные емкости и хранят, даже без холодильника, долгое время. Самое дорогое масло гхи может выдерживаться до 10–12 лет, а то и больше, сохраняя все полезные свойства и не покрываясь плесенью.
В чем уникальность гхи
— В процессе топления масло превращается в чистый животный жир, — рассказывает диетолог. — Оно освобождается от молочных белков — альбуминов и глобулинов, лактозы — молочного сахара и становится легким для усвоения продуктом. Кроме того, итоговый продукт сохраняет полезные витамины Е и А и линолевую кислоту.
Несмотря на высокую калорийность — около 800–900 ккал на 100 граммов, масло гхи можно считать диетическим продуктом.
— Это масло можно даже тем, у кого есть непереносимость молочного белка, и тем, кто сидит на диетах, исключающих все сахара, — противодрожжевых, низкоуглеводных, иммунологических, — уточняет Марина Розенштейн.
Почему «жидкое золото»
— Масло гхи имеет ярко выраженный золотистый цвет, — объясняет диетолог. — А когда оно застывает после приготовления, то может становиться похожим на мед. К тому же масло гхи долгое время было одним из самых важных стратегических продуктов питания, стоило очень дорого и очень высоко ценилось на востоке и в Азии. Нельзя не сказать и о полезных, даже целительных свойствах этого продукта, которое оно получило благодаря уникальному составу и структуре.
Польза масла гхи
Замедляет действие свободных радикалов;
укрепляет иммунную систему;
регулярное употребление гхи увеличивает секрецию желчи и кислот желудка;
масло часто применяют в косметологии, используют как ингредиент масок для волос, кожи.
Как готовят масло гхи
— В первую очередь выбирают качественное сырье. Сливочное масло должно содержать только молочный жир, важно убедиться, что коровы едят исключительно траву, не подкармливаются кормами и химическими добавками. Тогда конечный продукт получится высококлассным, — говорит диетолог.
Масло нужно нарезать кубиками и поставить на плиту в сотейнике с толстым дном, огонь должен быть средним.
Когда масло растает, огонь следует убрать до минимального и томить до тех пор, пока не появится пенка.
Мешать не нужно, снимите пенку и томите масло на медленном огне до тех пор, пока на дно сотейника не выпадет осадок, а само масло не станет золотистым и прозрачным. В идеале у конечного продукта должен быть приятный ореховый аромат.
Масло остудите, затем процедите через плотную марлю.
Разлейте по стерильным глиняным или стеклянным сосудам, не оставляя пространства для воздуха. Храните при комнатной температуре.