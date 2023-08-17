«На 1 килограмм жира придется потратить 50 тысяч рублей»: сколько стоит наш лишний вес

Набрать лишний вес довольно легко: цифры на весах были одни, а через месяц стали уже совсем другими. Жирок откладывается на боках, животе, ногах, руках и даже обволакивает внутренние органы. Это не только заметно портит внешний вид, но еще и провоцирует различные проблемы со здоровьем. В первую очередь страдают сердце, сосуды, эндокринная система.
Задумывались ли вы хоть раз о том, сколько стоит хотя бы один килограмм жира? Сперва может показаться, что всего ничего, ведь вредная еда гораздо дешевле полезной. Но здесь вы заблуждаетесь, говорит гастроэнтеролог Сергей Вялов.
«Начнем с того, что среднесуточная норма жира для человека равна 100 граммам, это примерно 800-900 ккал. Каждые накопленные сверх нормы жиры постепенно превращаются в лишние килограммы», — говорит гастроэнтеролог.
В 1 кг чистого жира содержится около 9000 ккал, при этом жировой ткани в этом количестве — 7700 ккал. Получается, если каждый день превышать норму по калориям даже на 50%, это неизбежно приведет к лишнему весу, а потом — к ожирению.
Давайте считать дальше.
Если каждый день превышать суточную норму калорий на 1400 ккал, то набрать 1 кг чистого жира получится уже через 2 недели;
А если питаться так на протяжении 4-8 недель (+1400 ккал к норме), то уже через 2-4 недели можно увидеть в зеркале плюс 4 кг.
Что же мы получаем в итоге?
Если пересчитать на деньги стоимость обычной еды без изысков, чтобы не просто съесть этот жир, а съесть столько, чтобы набрать 1 кг жира, нам потребуется потратить около 50 тысяч рублей!
«То есть человек с 20 килограммами избыточного веса стоит на 1 миллион рублей дороже. Только вдумайтесь в эти цифры! А стоимость удаления 1 килограмма жира из организма составляет около 250 тысяч рублей. И теперь представьте, сколько можно потратить на то, чтобы избавиться от 10-20 килограммов! Оно вам надо?» — заключил врач.
Сколько лет жизни отнимает ожирение
Международная команда исследователей из Сингапура, Китая и Соединенных Штатов решила установить, сколько непрожитых лет люди потеряли из-за проблем с обменом веществ. Для этого ученые проанализировали данные 9000 исследований, обнародованных в период с 2000 по 2019 год. Информацию специалисты собирали в 162 странах. Использованные данные отражали причины преждевременных смертей от 370 травм и болезней.
Ученые выяснили: только за 2019 год человечество из-за болезней, связанных с лишним весом, потеряло 160 миллионов лет. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.