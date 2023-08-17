«На 1 килограмм жира придется потратить 50 тысяч рублей»: сколько стоит наш лишний вес

«То есть человек с 20 килограммами избыточного веса стоит на 1 миллион рублей дороже. Только вдумайтесь в эти цифры! А стоимость удаления 1 килограмма жира из организма составляет около 250 тысяч рублей. И теперь представьте, сколько можно потратить на то, чтобы избавиться от 10-20 килограммов! Оно вам надо?» — заключил врач.