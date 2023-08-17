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«На 1 килограмм жира придется потратить 50 тысяч рублей»: сколько стоит наш лишний вес

Мышцы гораздо тяжелее жира — это давно доказанный научный факт. Потолстеть, как показывает практика, легко. Но еще это довольно затратно.

17 августа 20233
«На 1 килограмм жира придется потратить 50 тысяч рублей»: сколько стоит наш лишний вес
Источник:
IStockphoto

Набрать лишний вес довольно легко: цифры на весах были одни, а через месяц стали уже совсем другими. Жирок откладывается на боках, животе, ногах, руках и даже обволакивает внутренние органы. Это не только заметно портит внешний вид, но еще и провоцирует различные проблемы со здоровьем. В первую очередь страдают сердце, сосуды, эндокринная система.

Задумывались ли вы хоть раз о том, сколько стоит хотя бы один килограмм жира? Сперва может показаться, что всего ничего, ведь вредная еда гораздо дешевле полезной. Но здесь вы заблуждаетесь, говорит гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Сергей Вялов
Гастроэнтерология

Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н.

«Начнем с того, что среднесуточная норма жира для человека равна 100 граммам, это примерно 800-900 ккал. Каждые накопленные сверх нормы жиры постепенно превращаются в лишние килограммы», — говорит гастроэнтеролог.

В 1 кг чистого жира содержится около 9000 ккал, при этом жировой ткани в этом количестве — 7700 ккал. Получается, если каждый день превышать норму по калориям даже на 50%, это неизбежно приведет к лишнему весу, а потом — к ожирению.

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Давайте считать дальше.

  • Если каждый день превышать суточную норму калорий на 1400 ккал, то набрать 1 кг чистого жира получится уже через 2 недели;

  • А если питаться так на протяжении 4-8 недель (+1400 ккал к норме), то уже через 2-4 недели можно увидеть в зеркале плюс 4 кг.

Что же мы получаем в итоге?

Если пересчитать на деньги стоимость обычной еды без изысков, чтобы не просто съесть этот жир, а съесть столько, чтобы набрать 1 кг жира, нам потребуется потратить около 50 тысяч рублей!

«То есть человек с 20 килограммами избыточного веса стоит на 1 миллион рублей дороже. Только вдумайтесь в эти цифры! А стоимость удаления 1 килограмма жира из организма составляет около 250 тысяч рублей. И теперь представьте, сколько можно потратить на то, чтобы избавиться от 10-20 килограммов! Оно вам надо?» — заключил врач.

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Сколько лет жизни отнимает ожирение

Международная команда исследователей из Сингапура, Китая и Соединенных Штатов решила установить, сколько непрожитых лет люди потеряли из-за проблем с обменом веществ. Для этого ученые проанализировали данные 9000 исследований, обнародованных в период с 2000 по 2019 год. Информацию специалисты собирали в 162 странах. Использованные данные отражали причины преждевременных смертей от 370 травм и болезней.

Ученые выяснили: только за 2019 год человечество из-за болезней, связанных с лишним весом, потеряло 160 миллионов лет. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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